Navojoa: Residentes de multifamiliares exigen ser reubicados ante riesgo de derrumbe

Navojoa, Sonora.- 64 familias que viven en la unidad habitacional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en Prolongación Otero y Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Juárez, solicitaron apoyo de las autoridades municipales de Navojoa para hacer una pronta valoración debido al deterioro que estos edificios han ido sufriendo con el paso de los años.

Se trata de personas de escasos recursos, la mayoría adultos mayores, que viven con el temor de que les caiga el techo encima, ya que el inmueble en el que habitan se construyó hace 62 años y no se le ha dado mantenimiento. "tenemos miedo, porque Dios guarde esto se viene a bajo; la estructura del edificio cada vez se ve más deteriorada por las constantes fugas, desde que yo llegue a vivir aquí siempre a habido fugas de agua", declaró Lucas Bueno Álvarez, quien vive en la planta baja del edificio A.



Bueno Álvarez, indicó que cuando recién llego a los multifamiliares le tocó un temblor, el cual lo hizo cambiarse de edificio.

Resaltó que para el no sería ningún inconveniente que Protección Civil viniera con peritos hacer un estudio detallado del inmueble. "Que vengan a checar el edificio y si nos tenemos que salir, pues, ni modo, nos salimos pero que nos reubiquen en otra zona más segura".



Por su parte, Magdalena Félix, quien tiene viviendo 25 años en edificio B, dijo que no se sentía insegura pero pidió a las autoridades acudir a la unidad habitacional para que hagan una valoración. "Que venga Protección Civil y que nos planteen el problema, que chequen y valoren", abundó. "Si hay un riesgo que nos reubiquen en una zona con el valor del costo del departamento y el terreno".



José Almeida, quien vive en la planta baja del edifico B, comentó que el ha tenido que hacerle constantes arreglos a su departamento, pero al despertar siempre hay algo nuevo que arreglarle.

No tengo miedo, porque no tengo otro lugar donde vivir, por eso todos los días le arreglo las nuevas fugas y resano las cuarteaduras. Si las autoridades consideras que hay que demoler el edificio que lo hagan, pero que me reubiquen en otra zona céntrica o que me den el valor de la casa".