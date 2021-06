Ventas 'minoristas' registran un aumento en el Puerto de Guaymas; hasta un 30%

Guaymas, Sonora.- Después de meses de receso ante la actual pandemia que dejó a vendedores en números rojos, incluso algunos tuvieron que dejar sus puestos o negocios, a la par que otros intercambiaban mercancía por despensa para poder sobrevivir, el sector comercial, en especial el de tipo ‘ambulante’ presenta una mejoría en ventas.

Según sondeo en el municipio porteño, vendedores ‘minoristas’ o ambulantes refieren un aumento de hasta el 30 por ciento, quienes aprovechan las fechas festivas como el Día del Niño, de las Madres y el próximo Día del Padre para generar ganancias.

Miguel Silva, vendedor en el primer cuadro de la ciudad, manifestó que la cuestión de la venta tiene mucho que ver en la mercancía, ya que si no es atractiva para la ciudadanía, lo más seguro es que no se venda y menos en estos tiempos de pandemia, donde se buscan artículos esenciales.

Me he percatado que hay quienes ofertan mercancía que no es novedosa, esa es la clave, por eso muchos de los colegas de la zona han dejado de venir o buscan un intercambio, debido a que no están vendiendo por este motivo y por la mala economía”, dijo.