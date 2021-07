Trabajadores de proyectos en comunidades yaquis están inconformes; piden una solución

Cajeme, Sonora.- El secretario del Sindicato Nacional Gremial Alternativo, Pedro Robles, realizó un llamado a las autoridades correspondientes para que presten atención a las inconformidades de trabajadores que ejecutan proyectos de construcción en comunidades indígenas, como parte del plan de justicia para la Etnia Yaqui.

El secretario general explicó que dos empresas constructoras encargadas de los contratos de las obras no están garantizando el salario de los obreros, ni les brindan Seguro Social.

Comentó que se trata de empresas que vienen de Baja California, cuando el acuerdo fue que serían empresas locales las que se beneficiarían con estos proyectos.

A los trabajadores no se les está pagando, no cuentan con seguro social, infonavit ni prima dominical. Son muchas las irregularidades y no se vale que se llegue a estos extremos, la gente está desesperada", expresó.