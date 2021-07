Suicidio infantil: Los estragos que la pandemia ha dejado en los menores de edad en Sonora

Guaymas, Sonora.- Aunque las cifras no son “realmente alarmantes” los especialistas coinciden en que es un tema que debe visibilizarse.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Una problemática que durante los últimos meses del año ha aumentado por diversas causas sociales y trastornos que ha generado la nueva normalidad es la autolesión en menores de edad, por lo que especialistas de la salud en la región mantienen los ‘focos rojos’ al ponerse en riesgo la vida.

En lo que va de la pandemia en la región se han suscitado alrededor de 5 suicidios de menores de edad, situación alarmante, por lo que especialistas hacen un llamado a los padres de familia a verificar el estado mental y de salud de los adolescentes y niños.

En ese sentido, Noé Hernández, subprocurador de la Defensa al Menor en Guaymas, señaló “aunque no se sabe a ciencia cierta cuál es el factor que detona un intento de suicidio, pues suelen ser impredecibles, la estadística prevalece, pero es más común en los adolescentes de entre 12 y 17 años que en niños”.

Añadió que durante junio en el área de Psicología del Centro Integrador Familiar (CIF) se atendieron a 139 pacientes de entre los citados, un 53% correspondía a menores, de los cuales el 3.7 por ciento fueron canalizados por presentar ideas suicidas, en su mayoría por padecer de depresión y ataques de ansiedad.

De ahí que en conjunto con la Unepavif algunos casos han sido canalizados al área de Psicología del CIF y otros al área de Psiquiatría en el Hospital Infantil del Estado (HIES) para que se siga un tratamiento adecuado”.

El experto en Psicología y catedrático del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), José Orlando Huicoza indicó “aunque no ha habido un repunte significativo sigue habiendo casos en menores, algo que en años anteriores no se veía”.

Resaltó, que en la mayoría de los casos los menores empiezan a tener una ‘visión de tubo’ lo que es igual a sentimientos de desesperanza al momento de consumar un suicidio, pues los menores no encuentran una solución concreta a su problema, esto al pasar por alguna situación traumante como alguna agresión física, sexual o psicológica como el bullying.

A lo que Huicoza, añadió “el primer indicador que un padre de familia debe tomar en cuenta en los jóvenes y menores que presentan conductas suicidas es el aislamiento o que no expresen sus sentimientos. Me han tocado niños que se autolesionan en los brazos, lo cual es alarmante. El tema es actualmente, algo real y está pasando, no deben bajar la guardia y atender en cuanto uno vea cambios de conducta en sus hijos”.

Por su parte, la psicóloga Alejandra León manifestó “La mayoría de los suicidios son cometidos por hombres, esto porque desde pequeños se les han inculcado ideas machistas, como de no ser ‘sensibles’ y esto aunado al confinamiento empeoró el panorama”.

En tanto, Diana Ríos, trabajadora social del Hospital General de Guaymas concluyó “Se les recomienda a los familiares de las personas que ya han atentado contra su vida, a que no hay que minimizar el hecho nunca ya que lo ideal es buscarle ayuda psiquiátrica y psicológica de inmediato”.

Fuente: Staff