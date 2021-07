Claudia Pavlovich, entre los políticos espiados por Pegasus en el gobierno de Peña Nieto

Hermosillo, Sonora.- Tras salir a la luz que en el gobierno de Enrique Peña Nieto el programa Pegasus fue utilizado para espiar a activistas, periodistas y actores políticos, el periódico Proceso y The Washington Post revelaron que durante 2016 y 2017, el Cisen y la Sedena tenían los ojos puestos en la actual gobernadora, Claudia Pavlovich, así como en Manlio Fabio Beltrones a pesar de que ambos pertenecen al PRI.

Mary Beth Sheridan, corresponsal en México del Washington Post, entrevistó a la mandataria estatal en donde ella confesó que en su gobierno se dio cuenta que era espiada.

"A mí me grabaron, en la campaña también, y editaron conversaciones entre otras cosas. Es que de tanto que me hicieron, ya se me había olvidado esa parte. En mi campaña sacaban grabaciones mías, pero muy curioso porque yo decía: 'Eso sí lo dije, pero esa parte, no lo dije así'; hicieron unos estudios y eran conversaciones pegadas, de escucharme horas y horas, y yo decía: '¡A escuchar a los delincuentes! por qué me están escuchando a mí?'", comentó Pavlovich a dicho medio.

Las investigaciones apuntan a que el gobierno de Peña Nieto espió a políticos de relevancia, entre ellos, al ahora mandatario Andrés Manuel López Obrador y al expresidente Felipe Calderón, pues alrededor de 15 mil números telefónicos fueron intervenidos con dicho malware.

No sé si es el sistema Pegasus el que utilizaron conmigo, pero lo viví en carne propia, creo que son prácticas que deben terminarse. Y obviamente estoy totalmente en contra de ello, creo que todo lo que sea para enfrentar el crimen en todas sus versiones es correcto, pero el tema de escuchar llamadas telefónicas con uso político me parece totalmente fuera de lugar", dijo a The Washington Post y Proceso.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, señaló ayer en conferencia de prensa mañanera que en el sexenio anterior se gastaron casi 6 mil millones de pesos a través de empresas fantasma para espiar a activistas, periodistas, políticos y empresarios con Pegasus.

