Pese a suspensión de traslado de gasolina, afirman que no habrá desabasto en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Luego de que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) suspendiera a algunas empresas para el traslado de combustibles en el estado de Sonora, algunos sectores advirtieron de un posible desabasto en las gasolinas y el diésel, aunque la Onexpo asegura que todavía no hay afectaciones.

Pese a la suspensión del trasbordo ferroviario que afectó a algunas compañías, los empresarios gasolineros que dependen de los combustibles importados no han tenido problemas con el abasto de combustibles, así lo informó la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Sonora.

Algunas de estas empresas son Windstar, Valero, Bulkmatic y Marathon, sin embargo. a dichas compañías no se les ha suspendido el permiso de importación, por lo que siguen operando a pesar de la auditoría realizada por autoridades federales.

Varias estaciones de servicio de la ciudad importan sus suministros de Estados Unidos por medio de empresas que las transportan a través de carrotanque o ferrocarril y que están siendo auditadas por la CRE y el SAT.

De acuerdo con la Onexpo, de los empresarios gasolineros de la entidad, el 80 por ciento aproximadamente importa los combustibles y el resto lo compra a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, el organismo cúpula aclara que el suministro no se ha visto afectado porque se siguen importando gasolinas y diésel, por lo que aclaran que es difícil que vaya haber un desabasto en los combustibles en los próximos días.

SIN DESABASTO

Jesús Valenzuela, despachador en una gasolinera, expuso que la clientela no ha bajado y no hay falta de combustible.

Por su parte, Rosa María, automovilista, señaló que no sabe nada al respecto de un posible desabasto, "entraríamos en las compras de pánico, en caso de darse".

Representantes del sector de los hidrocarburos en la entidad explicaron que al tratarse de costos en dólares relacionados con la importación, transportación y almacenamiento de los combustibles, esto repercute para que Sonora sea de las entidades con costos más elevados.

