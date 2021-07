Entrevista: “Si no hay título son terrenos nacionales”; deslindes en el sur de Sonora avanzan

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras concluir el trabajo de medición y deslinde en 22 de los 23 predios solicitados para revisión por ser presuntos terrenos nacionales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) retoma el 23 de julio, el proceso en 15 terrenos más ubicados en Guaymas y Cajeme para seguir conforme al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

En entrevista con TRIBUNA, la directora de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la dependencia, María Estela Ríos González, deja en claro que de encontrar títulos de propiedad estos serán respetados, pero de no tenerlos, apelan a que quienes ocupan dichos predios puedan entender que son terrenos nacionales.

Ya publicaron que han sido 22 terrenos sometidos a deslinde. ¿Qué significa esto?.

“Hubo una solicitud inicial de 23 predios, nosotros cuando estuvimos en Sonora hicimos los trabajos de medición y deslinde de 22; uno de ello no se midió porque se encontró que constituía a una propiedad social, entonces ya no se incorporó en los trabajos de medición y deslinde. Coincidía todo el predio con un ejido, ya era propiedad social y no era nuestra competencia.

El proceso inició con la publicación de los avisos de deslinde en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta del Estado y en el periódico local de mayor circulación, con el objeto de que las personas interesadas pudieran saber del inicio. Con los datos obtenidos se hizo la notificación a los posibles interesados y se hizo la publicación en los parajes cercanos, dimos comienzo a los trabajos de medición y deslinde el 20 de mayo en Guaymas. Empezando por el territorio Yaqui al norte y después se bajó por San Ignacio Río Muerto y Empalme, donde se terminaron los trabajos.

Además se tomó nota de todas y cada una de las personas inconformes que se presentaron, fueron atendidas en tiempo y forma se delimitaron sus predios y se incorporaron al plan general de los polígonos, esto en cumplimiento a su derecho de manifestar sus inconformidades y en respeto irrestricto de audiencia para que todos los que estuvieran interesados en hacer valer su voz se les escuchara. Se presentaron varias inconformidades de las cuales ya se resolvieron y fueron declaradas sin materia”.

¿Por qué fueron resueltas de esta manera?

“Porque son asuntos de ejidos colindantes, algunos (ejidos) se inconformaron con los trabajos de medición y deslinde porque temían que no fueran respetados los límites de los linderos, como esto no sucedió, sino que con base a las carpetas básicas de ejidos y con base en la propia información que dieron los involucrados y la medición que llevó a cabo nuestro equipo técnico, se llegó a la conclusión que se habían respetado los linderos de los ejidos.

Sedatu avanza con deslindes en 22 de 40 predios en el sur de Sonora; reconoce que hay propietarios inconformes https://t.co/GciFcHtwA7 — Alejandra Avalos (@alejandraaaval2) July 7, 2021

Lo solicitado por los Yaquis no invadía estos predios que corresponden a los ejidos. También los declaramos sin materia porque algunos que comparecieron en realidad sus predios que reclamaban no quedaban insertos en los polígonos solicitados por los Yaquis y no hubo ninguna afectación.

Estaremos continuando con el procedimiento, haciendo el análisis jurídico correspondiente, estamos siendo muy cuidadosos. Inclusive ya encontramos que existe por ahí un título de propiedad no lo habíamos detectado anteriormente, ya lo detectamos ahora y emitimos el acuerdo correspondiente respetando ese título que fue emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria”.

¿Qué les hace pensar que son terrenos nacionales?

“En lo que nosotros nos estamos basando es lo que dice el Artículo 27 Constitucional en su primer párrafo: ‘la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada’, entonces el acto primigenio que debe de existir es que la nación otorgue un título como ha sido el caso del que hemos encontrado. Estamos haciendo una investigación muy exhaustiva en nuestros propios archivos, en el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (Icreson), el Registro Agrario Nacional (RAN), y a todas las autoridades involucradas para ver si detectan un título de propiedad.

Si no hay un título de propiedad que haya emanado originalmente de la nación se tratara de terrenos nacionales y en su momento concluida toda la investigación técnica y jurídica sería la declaratoria correspondiente, no obstante habrá que tomar en cuenta que pudieran no ser propietarios pero si son poseedores, y hay una oportunidad de tener un proceso que pudiera ser un ganar-ganar tanto para los Yaquis y los presuntos propietarios de llevar un proceso de regularización de estas tierras”.

Existe una inconformidad de los pequeños ejidatarios y propietarios que mencionan que es difícil que en tanto tiempo esos terrenos no puedan tener un título.

“Es complicado porque hay una mala noción de lo que es propiedad de la nación, aquí no se dio el fenómeno de colonización como en Estados Unidos, de que vas tú ahí al oeste y todo lo que alcances a ver es tuyo, no. Aquí los terrenos desde 1824 son terrenos nacionales y en esa época era el estado mexicano el que otorgaba la propiedad. Entiendo que haya desconocimiento porque pareciera que es a partir de 1917 pero no, en 1824 ya se hablaba de los terrenos nacionales.

Si uno examina hay títulos de propiedad que han sido expedidos en el siglo XIX, y si los encontramos los respetamos, si son legítimos los respetamos. Si no, las personas podrán entender que siguen siendo terrenos nacionales, pueden estar en posesión, los pueden haber estado explotando, pero sin un título legal...bueno, inclusive los han estado aprovechando a su beneficio sin hacer una contribución al estado. Yo entiendo que resulta complicado entenderlo.

Si entendemos la dificultad que les cuesta entender a estas personas, porque han invertido dinero y todo eso, pero también han sacado ventaja de esas tierras, por eso es que creemos que con esa situación podemos llegar a un punto en el que se mantenga un equilibrio de ambos intereses, porque también lo cierto es que los Yaquis estaban ahí desde antes de la conquista, desde antes de la colonización.

Los derechos de las comunidades indígenas deben de ser respetados y estamos tratando de hacer que se respeten esos derechos, pero también tratando que en un punto medio puedan quedar satisfechos los intereses de todas las partes involucradas”.

¿Qué sigue?

“Teníamos toda la intención de concluir los trabajos, nos fue difícil por el clima de Sonora y la geografía, no nos permitió culminar, pero vamos iniciar la medición y deslinde el 23 de julio de 15 predios que se detectaron como presuntos terrenos nacionales. Será en Guaymas y Cajeme”.