Sonora: Fiscalía presume acuerdos con líderes de colectivos; ellas afirman estar inconformes

Cajeme, Sonora.- Buscadoras y la serie de amenazas en contra de varias integrantes de diversos colectivos, miembros de la Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad se reunieron con las líderes de 11 colectivos, estableciendo nuevos lineamientos de protección en las acciones de búsqueda, sin embargo, quienes encabezan algunos de estos grupos afirmaron no estar conformes con ellos.

Fueron 10 acuerdos los emanados de dicho encuentro, mismos que según el informe oficial de las autoridades, se aprobaron por “unanimidad” de los presentes. Entre estos lineamientos, destaca uno en especial: “No tomar fotografías de los hallazgos con el propósito de preservar los indicios para la realización de la investigación correspondiente, ni publicar imágenes de cuerpos o restos que lastimen la dignidad humana, evitando así una revictimización”.

Especialmente este punto ha causado conflicto entre los colectivos que afirman no haber acordado no tomar fotos.

Cecy Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, dijo estar en total desacuerdo con cada uno de los mecanismos establecidos, pues aseguró que este grupo no recibe ningún apoyo ni seguridad por parte de las autoridades estatales.

Ellos nunca han volteado a ver a los familiares de los desaparecidos, hasta que ellos nos entreguen resultados verdaderos y carpetas de investigación nosotras respetaremos los acuerdos.

A nosotros no nos paga la Fiscalía, ni nos apoya, nosotras trabajamos con nuestros recursos y nuestras herramientas. No nos pueden exigir nada. Estamos arriesgando la vida y su deber es garantizarnos seguridad, cosa que tampoco hacen", señaló.

Recordó que es gracias a la toma y publicación de fotografías en sus redes sociales es que logran ubicar y reportar a las personas cuyo paradero se desconoce, por lo que no se apegarán a los acuerdos.

Seguiremos trabajando, en mi caso no me presenté a la reunión y no firmé ningún lineamiento, si ellos no están de acuerdo con nuestro proceder que lo hablen con nosotras”, dijo.