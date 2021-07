Fiscalía Anticorrupción de Sonora falla en transparencia; solo cumple en 6 de 12 puntos del Índice de Autonomía

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) encabezada por Odracir Ricardo Espinoza Valdez no cumple con las expectativas esperadas por los sonorenses. Su mayor ‘Talón de Aquiles’ es la falta de transparencia y no contar con la autonomía necesaria para garantizar que la corrupción se castiga.

De acuerdo con un estudio realizado por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción (ITAC) de la escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, del total de 12 puntos en el Índice de Autonomía, Sonora obtuvo 6, es decir está reprobada.

La FAS no cumple con contar con mecanismos de rendición de cuentas a ciudadanos, tampoco fija un límite en la duración del fiscal y no da un apropiado uso al presupuesto de la fiscalía. Además tampoco demuestra contar con recursos suficientes para el desempeño adecuado, no cuenta con un servicio profesional de carrera y no es transparente en el nivel mínimo de estudios que tiene cada trabajador. Todo esto se refleja en el bajo número de sentencias, pues de las 305 denuncias recibidas solo en tres se llegó a una sentencia condenatoria.

Así esta evaluado Sonora

¿Transparencia?

En entrevista con TRIBUNA, Mariana Cendejas, profesora investigadora del estudio, señaló que ninguna de las 33 fiscalías evaluadas en todo México completó el máximo de 12 puntos, siendo 10 el límite alcanzado. “El problema principal al que nos enfrentamos en esta investigación es que en un tercio de las solicitudes de información no obtuvimos lo que estábamos buscando. La falta de acceso a la información nos impide tener una película completa de lo que nosotros estábamos buscando”.

En el caso de Sonora la investigadora dijo que si bien tiene una “autonomía aceptable” también hay detalles que se deben tomar en cuenta. Por ejemplo, un hecho que les llamó la atención fue la respuesta sobre cuántas carpetas por denuncia y cuántas de manera oficiosa (es decir aquellas que no requirieron una denuncia) se abrieron.

“Sonora contestó que sus investigaciones tienen carácter oficioso pero son el mismo número que sus investigaciones por denuncia y nosotros nos quedamos así de ‘¿cómo?’. Es muy difícil que todas las investigaciones las inicie la fiscalía ¿entonces qué pasa con las denuncias?. Son estos detalles que hacen las respuestas confusas”, afirmó.