Madres Buscadoras de Sonora desmienten comunicado de la FGJE: "No fue estafa, fue sentencia"

Sonora.- La líder de Madres Buscadoras de Sonora no fue víctima de estafa, fue amenazada. Así lo confirmó a través de las redes sociales oficiales del colectivo, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE-Sonora) compartiera un comunicado en el que afirmaba que todo se trató de un "intento de extorsión".

Fue el pasado miércoles 28 de julio cuando la líder de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Patricia Flores Armenta denunció que, de nueva cuenta, recibió una amenaza de muerte por su labor; ahora fue a través de una llamada telefónica.

Tras este hecho, la FGJE 'verificó' dicha información y, mediante un comunicado, explicó que la amenaza de muerte más bien fue un intento de engaño telefónico, una estafa.

No obstante, la líder del colectivo compartió un comunicado en el Facebook oficial de Madres Buscadoras de Sonora en el que dice que la información de la FGJE es falsa: "no fue una estafa, fue una sentencia":

No fue una llamada para estafa, fue una llamada de sentencia si sigo buscando a los desaparecidos lo que me va a pasar. En ningún momento me pidieron dinero o recompensa para que la fiscalía diga que es una estafa", aseguró.