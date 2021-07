Guerreras Buscadoras de Cajeme botean para poder registrarse como Asociación Civil

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que requieren de fondos para realizar sus próximas búsquedas de desaparecidos y con el objetivo de registrarse como Asociación Civil, el colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme invita a la ciudadanía a aportar su granito de arena en el boteo que están haciendo sobre la calle 200 y Miguel Alemán, a la altura de la cascada.

Ana Castro, líder del colectivo, señaló a Tribuna que el pasado lunes 7 de julio se empezó con esta actividad y que este jueves 8 de julio el colectivo seguirá con la venta de aguas y el boteo a partir de las 16:00 horas.

No tenemos recursos porque tuvimos búsquedas muy recurrentes y también tenemos búsqueda el próximo viernes, por ello pedimos de su apoyo, lo que puedan aportar.", expresó.

Recordó que buscan obtener su registro como Asociación Civil ya que es un requisito que se les pide para poder obtener alguna clase de apoyo por parte de organizaciones no gubernamentales.

Agregó que además de vender aguas y botear, el colectivo está abierto a recibir cualquier material que les sea de ayuda, como cloro para desinfectar herramientas, cubrebocas, aguas y suero.

Informó que esta agrupación es el enlace del colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora y que en el municipio algunas integrantes llevan ya aproximadamente 2 años trabajando con sus recursos y el apoyo de los ciudadanos.

Los que tenemos familiares desaparecidos no tenemos solvencia economica suficiente para estas búsquedas, por ello lamentablemente necesitamos recursos. Esto no puede parar porque la violencia nos ha rebasado y si no los buscamos nosotros nadie lo hará", finalizó.