Damián Zepeda y su dura crítica al Gobierno de AMLO: "Hoy México es un estado fallido"

Sonora.- El senador sonorense, Damián Zepeda muestra su lado más crítico ante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reconoce virtudes, pero que a su vez le señala errores que, a su entender, han dejado a México malherido.

La entrevista con Tribuna se desarrolla después de una kilométrica sesión en el Senado, donde Morena y sus aliados protegieron a dos legisladores que la oposición busca desaforar.

Aún acalorado por la discusión, Damián Zepeda no se corta y se lanza directo a lo que considera el principal problema de México hoy por hoy: la gestión del presidente López Obrador que hoy se enmarca con una consulta popular que además de polvareda ha levantado suspicacias.

“Es que todo esto no se puede ni hacer, la Constitución es clara: la ley no se consulta y, claramente, todos tienen derechos a que se lleve un proceso justo. Además, si la gente responde que sí, ¿les vas a inventar pruebas (a los expresidentes) para declararlos culpables?, o si responde que no, ¿si cuentas con pruebas los vas a dejar libres? Por eso es que no se puede consultar… pero el tema es que son mentiras, la pregunta ni siquiera trae a los expresidentes en la redacción. Me parece que todo es un curso político porque la consulta es una mentira, por eso creo que no es más que un circo, maroma y teatro. Sinceramente, te lo digo, esto va a acabar en nada, porque lo tengo claro es que, si hay pruebas pues que hagan lo conducente, que cumplan la ley”.

Morena y @lopezobrador_ ganaron la elección prometiendo acabar con la corrupción. NO han cumplido:



- 8 de cada 10 contratos NO se licitan

- Escándalos

- Falta de medicinas por supuesta “austeridad”



NO puedo avalar el nombramiento de de la Función Pública con estos resultados. pic.twitter.com/oup6unDNGh — Damián Zepeda (@damianzepeda) July 30, 2021

Pero más allá de la consulta, que puede fracasar al grado de no ser vinculante, o puede significarse como una posibilidad interesante para establecer comisiones de la verdad, este gobierno tiene más aspectos críticos…

“Para mí los principales fracasos son: seguridad, empleo, combate a la pobreza, salud, corrupción y educación, y en todo está reprobado. Hoy, de cuando tomó protesta no estamos mejor en seguridad, hay más muertos, tres veces más… él hizo de su bandera principal el sacar a los militares de las calles, criticando la política de (Felipe) Calderón, y hoy la cosa está peor porque hay más militares en las calles, haciendo de la estrategia un fracaso. Y en pobreza hay más pobres, a 54 millones de personas no les alcanza para comer y esto ha pasado con él en la presidencia. En salud es un fracaso total, no hay medicinas, no hay nada. En educación ha sido un desastre y qué decir del nulo combate a la corrupción con un escándalo tras otro en su gestión”.

Conviniendo que esto es como lo comentas, también hay que reconocer que la oposición no ha logrado organizarse y que no se ha podido significar como una fuerza que le haga cuña al presidente o se convierta en un interlocutor válido para debatir con el Ejecutivo…

“Varios sí nos hemos mantenido como voces críticas, votando, sí, a favor de lo que está bien y ayuda a México, pero resistiendo cuando esto es al revés… sí hay ejemplos de lucha frontal. Acepto la crítica a la oposición de que le ha faltado congruencia, sobre todo al momento de votar contra sus propuestas (las del presidente) … se pelea y se critica lo que se propone desde el gobierno, pero al final se vota a favor, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, con la prisión preventiva, entre otras. Por eso al PAN le digo que debemos ser una oposición congruente, que no nos doblen, que si votamos a favor de algo sea porque es lo correcto, lo mismo cuando nos opongamos, pues al final eso es lo que la gente verá y nos permitirá recuperar su confianza”

Morena ha simulado una y otra vez con el caso de los desafueros. Se los dijimos de nuevo y de nuevo pretextos, pretextos y más pretextos…



Yo creo en hablar de frente y defender tus posiciones públicamente. Repudio el doble discurso. Así se los dije hoy en el CongresouD83DuDC47 pic.twitter.com/Shv37rlHt2 — Damián Zepeda (@damianzepeda) July 30, 2021

Y es que el PAN, como el resto de la oposición tiene el problema de que no convence a la ciudadanía de que puede hacer un gobierno que no vea la oportunidad de gobernar como el momento para saciar sus deseos de poder…

“El problema del PAN es que abrazó al pasado al aliarse con el PRI, mientras que Morena, por más increíble que parezca, en los estados todavía aparecía como la opción del cambio. Y si a situaciones como esta le sumamos que la oposición flaquea, se quiebra, entonces la situación se complica en contra de un presidente cuya principal virtud es su capacidad de comunicación, donde tiene la atención de los medios y sale a decir cosas, que pueden ser mentiras pero que muchas veces pasan por verdad y nosotros caemos en su juego, en esas trampas retóricas y engaños que nos pone, y ahí andamos envueltos en temas absurdos, mientras lo importante ahí permanece y no lo tocamos”

Parece entonces realmente enfrentarlo y vencerlo en esa arena, donde mantiene el dominio retórico y tangible… hablamos de un presidente que estuvo 18 años en campaña y hoy controla el espacio mediático y público…

Mira, en algo tiene razón el presidente López Obrador: México debe cambiar, pero él ha sido un fracaso. Lo que está claro es que no hay que volver al pasado, sino ir hacia el futuro, así que como sociedad debemos ser vigilantes del gobierno y luego elegir a alguien que encabece un movimiento de cambio urgente, el tema es que a López Obrador no hay que temerle, hay que vencerlo, pues el país necesita una alternativa digna, más porque hoy México es un estado fallido”.

