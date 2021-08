Titular de Desarrollo Urbano en Cajeme acusa de vandalismo la aparición de socavón

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de informarse los resultados del peritaje el socavón ya comenzó a generar controversia. Pues el titular de Desarrollo Urbano, Genaro Fuentes, se adelantó al informe y declaró que el hecho se debió a causa del “vandalismo” y no a la mala calidad de la obra.

Se sabe que la empresa ‘Concretos y Agregados Tajimaroa S.A. de C.V.’ realizó el trabajo de reparación el año pasado, entregando la obra el pasado 12 de octubre. Y extraoficialmente se dio a conocer que esta empresa es una subsidiaria de Edificación Integrales del Noroeste S.A (Edinosa) la cual estaría a cargo de la modernización del estadio Tomás Oroz Gaytán.

Sobre esto, José Luis Guerra Beltrán, titular de la Contraloría Municipal, confirmó que ‘Concretos y Agregados Tajimaroa S.A. de C.V.’ realizó un trabajo de reparación el año pasado, y dijo que aún se puede exigir la garantía de vicios ocultos, que por ley se establece de un año.

En caso de que no se quiera responder por la garantía, aún se cuenta con la fianza que deja la compañía constructora, y si con eso se cubre los gastos de reparación que bueno, si no, se requerirá que se cubra la diferencia, a fin de cuentas, esta fianza es una garantía por si la obra sale defectuosa, por lo cual, si no alcanza la empresa deberá responder", detalló.