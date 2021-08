Sonora: Claudia Pavlovich inaugura ampliación de la empresa Schnellecke Logistics

Hermosillo, Sonora.- Aún con los efectos negativos que ha generado la pandemia a nivel mundial, Sonora está recuperando sus actividades económicas y empleos gracias al esfuerzo de empresarios, sociedad y gobierno y, con la ampliación de la nave industrial de Schnellecke Logistics, se demuestra que la tendencia en la entidad es seguir creciendo a favor de los sonorenses, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la inauguración de esta ampliación de la empresa alemana especializada en logística de valor añadido para la industria automovilística, la mandataria estatal, acompañada de Jorge Vidal Ahumada, secretario de Economía; Andreas Wagner, presidente mundial de Schnellecke Logistics; Simon Hoffmann, vicepresidente Región México de esta empresa y Enrique Ruiz Sánchez, director general de ProSonora, felicitó a todo el equipo de la industria automotriz por consolidarse con un liderazgo ganado en la entidad a base de disciplina, innovación y talento.

Yo sí les quiero agradecer la gran confianza que han tenido en nosotros, en Sonora; no es fácil, ya casi recuperamos, falta una unidad económica para recuperar como estábamos antes de la pandemia, decirlo no ha sido fácil y hacerlo menos, pero sí con la gran paz laboral que hemos logrado para que la confianza esté en Sonora y se creen empleos, que es lo que finalmente tenemos que lograr como gobierno, ser facilitadores", expresó.

La gobernadora Claudia Pavlovich detalló que el gobierno que ha encabezado ha sido facilitador de inversiones, para que más empresas lleguen y se establezcan en la entidad y las que ya están se consoliden.

"En medio de la pandemia créanme que no es fácil y cuando estoy en estos lugares y veo las construcciones, donde no había nada, porque como bien lo decían, aquí solo había un terreno y hoy hay esperanza, trabajo, desarrollo económico, ingresos que llegan a las familias que es lo que a mí más me interesa y me da mucha alegría", expresó.

La ampliación de esta empresa es derivada de los nuevos proyectos de Ford en Hermosillo, el ensamblaje de Ford Bronco y Ford Maverick Pick-up.

Simon Hoffmann, vicepresidente Región México, explicó que a más de 15 años de llegar a Sonora, la ampliación de esta nave es una realidad, donde además de contar con una instalación nueva y sostenible, se están generando cientos de empleos para las y los sonorenses.

Este es un sueño hecho realidad, lo que vemos aquí, desde hace más de 15 años de que llegamos aquí a Hermosillo este terreno siempre estaba vacío y desde ese tiempo le echamos un ojo y decíamos: debe haber un proyecto que nos haga invertir aquí, usar este terreno vacío y convertirlo en nuevos empleos, un nuevo negocio, un nuevo proyecto, estoy muy contento de que hoy estamos aquí para festejar esto", reiteró.

Mario Montiel, director General PC Ford, agradeció al gobierno del estado a través de ProSonora por apoyar en los trámites para que estos quedaran en tiempo y en forma, así como todo al equipo de inversionistas, trabajadores que hicieron realidad esta ampliación de la nave industrial de Schnellecke Logistics, en la que se invirtieron 100 millones de pesos para que ya se estén generando 250 empleos.

En la inauguración donde estuvieron trabajadores de Schnellecke Logistics, así como el líder estatal de la CTM, Javier Villarreal Gámez, el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, señaló que en Sonora la industria automotriz representa 6 por ciento del producto interno bruto con alrededor de 98 empresas establecidas en la entidad que dan trabajo a 53 mil obreros aproximadamente.

Destacó que en la entidad, antes de la pandemia, había 40 mil 476 unidades de negocio y después de la pandemia se cuenta con 40 mil 475; es decir, se ha recuperado casi todas, solo falta una para llegar a como Sonora se encontraba antes del Covid-19. En cuanto a la generación de empleos, dijo, durante la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich se habían generado 92 mil empleos antes de la pandemia y se han llegado a recuperar hasta llegar a 75 mil.

Esto habla muy bien de la labor del estado, pero sobre todo de la confianza que el inversionista tiene en Sonora", afirmó.

