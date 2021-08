¿Dónde están los Yaquis desaparecidos de Loma de Bácum? A 30 días del hecho, no hay respuestas

Ciudad Obregón, Sonora.- Hoy, se cumplen 30 días de la desaparición forzada de 10 hombres, algunos de ellos integrantes de la tropa Yoremia de la etnia Yaqui y otros pobladores de Loma de Bácum. Este caso, al igual que muchos otros, es sumamente doloroso para los familiares, pero trasciende por tratarse de una de las etnias más representativas de Sonora, que actualmente vive y pelea por un territorio acechado por la violencia.

El pasado 14 de julio, en víspera de las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, 7 integrantes de la Nación Yaqui y 8 pobladores de la comunidad salieron de Bácum con rumbo al rancho Agua Caliente, la intención era recoger el ganado que sería utilizado para la fiesta tradicional de ese día. No regresaron. El 16 de julio tres mujeres (una menor de edad y dos mayores) fueron liberadas por sus captores. El 17 de julio, dos hombres (un menor de edad y un adulto) fueron liberados.

En una carta mandada al presidente de la República, la etnia describe que ese 14 de julio los desaparecidos fueron sometidos por personas en una motocicleta que portaban armas largas. En el escrito la etnia acusa que los 10 hombres son utilizados como “escudos humanos” para resguardar “las drogas” que clandestinamente se trafican en su territorio.

¿Dónde está Fabián?

Hasta ahora las búsquedas, en donde participan elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), Policía Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar), no han dado resultados. Tan es así que el pasado 27 de julio un grupo de mujeres yaquis se presentaron en la comisaría de Bácum para exigir la presentación con vida de sus desaparecidos.

La desaparición de estas 10 personas se da 2 días después de que las autoridades de la etnia de Loma de Bácum (el pasado 12 de julio) denunciaron públicamente la intromisión del ejército en sus tierras y que empresas transnacionales están buscando explotar los recursos mineros que hay en su región. A esto hay que agregar que el territorio Yaqui se encuentra en el sur de Sonora donde la violencia se ha incrementado de manera preponderante.

"¿Dónde está mi hermano?”

Olivia Acosta Hurtado, hermana de Gustavo Acosta Hurtado, relata para TRIBUNA, que ese 14 de julio su hermano recibió una llamada de trabajo por lo que salió de inmediato a cumplir con la solicitud. ‘El Tavo’, como lo conocen, se dedica a la compra venta de ganado, salió de la casa desde temprano, y aproximadamente a las 16:00 horas, la persona que lo contacto se comunicó al no saber de él y las personas que lo acompañaban.

Olivia detalla que fue en el camino de regreso cuando ya no se supo de ellos, añadiendo que en la camioneta de su hermano lo acompañaba Artemio Arballo, y detrás de ellos en otro vehículo, venían los demás. “En total ese día desaparecieron 7 yaquis y 8 yoris, luego soltaron a las mujeres que iban en el convoy, pero mi hermano y las otras 9 personas no han corrido con suerte”.

Solicitamos de su apoyo para localizar a, GUSTAVO ACOSTA HURTADO.

Olivia comparte que Gustavo, es un hombre trabajador, conocido en la región por su buen trabajo, por lo que la familia tiene fe en que regrese sano y salvo. “En casa esperamos que llegue, tanto yo como su esposa y su hijo quien solo tiene 12 años, confiamos en que lo veremos regresar, las autoridades no nos dan muchos detalles, pero sabemos que ahora que se suman unidades especializadas en búsqueda, las posibilidades aumentan”.

Explica además que, desde la desaparición, la comunidad de la etnia Yaqui, no ha dejado de buscarlos, pese a las lluvias o al calor propio de la región han estado con la fuerte convicción de dar con ellos. “Cuando las autoridades salen de búsqueda, los Yaquis, salen con ellos, o realizan un segundo barrido, no han bajado los brazos, como no lo hacemos los familiares de cada uno de ellos”.

¿Qué avances hay?

El pasado 11 de agosto, los representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a nivel federal y estatal se reunieron con los familiares de las víctimas, y se sumarán a las búsquedas a partir del 15 de agosto (mañana). Rodrigo González Enríquez, asesor legal de la etnia, informa que a raíz de que se envió un documento al Gobierno Federal, se informó del interés por dar seguimiento al tema y que las búsquedas se mantendrán de manera indefinida.

“Tuvimos una reunión con 2 comisionados que acudieron por parte de las fiscalías especializadas en investigación de desapariciones forzadas, a nivel federal y estatal, donde se ofrecieron unirse a la búsqueda, acordando que se estarán sumando a partir del 15 de agosto”, explica González Enríquez.

Por su parte, Guadalupe Flores Maldonado, vocero de la comunidad de Bácum, añade que, la reunión con las autoridades nacionales de búsqueda, deja un panorama un poco más favorable al pronunciarse el interés por apoyar en la búsqueda de los 10 compañeros que fueron privados de su libertad. “Ya hemos recibido respuesta por parte de las Naciones Unidas y tras la denuncia por privación ilegal de la libertad expuesta al gobierno federal, se tuvo un primer acercamiento en donde se acordó el apoyo en nuestras búsquedas”, finaliza.