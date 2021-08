En Sonora, solo el 11% de los delitos se resuelven; no se denuncia ni el 8%

Ciudad Obregón, Sonora.- Para hacer justicia y castigar a los culpables es necesario que las víctimas recorran un camino que resulta tortuoso y demasiado largo, todo comienza con una denuncia. Sin embargo, es precisamente la falta de estas, el principal problema de la cadena. Y no porque los afectados no quieran hacer la delación sino porque el sistema los obliga a desistir en el proceso.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En Sonora hubo retrocesos en la impartición de justicia, según información de la Secretaría de Gobernación, durante 2020, fueron denunciados 48 mil 939 delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE). En el 26 por ciento de los casos no se hizo nada, mientras que en el 74 por ciento de las denuncias se abrió una carpeta de investigación.

Al terminar 2020, solo 11 por ciento de las denuncias interpuestas fueron resueltas, mientras que 48 por ciento seguían en etapa de investigación. De los casi 49 mil delitos denunciados, solo cuatro mil 870 fueron resueltos por mediación o por sentencia de un juez.

Ahora bien, si consideramos los 682 mil 754 presuntos delitos que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana) se cometieron en contra de hogares y negocios, entonces los asuntos resueltos representan menos del 1 por ciento de los delitos cometidos en Sonora. Quiere decir, solo el 7.16 por ciento de los delitos se denunciaron.

Tal es el caso de la ciudadana Mirna Guadalupe, quien fuera asaltada con lujo de violencia en una parada de camión en la colonia Miravalle, y que optó por levantar su denuncia.

Después de un par de meses, donde solo me visitaron en mi domicilio dos veces las autoridades policiacas, acudí a la Fiscalía más de cinco veces, he incluso fui a dos terapias con psicólogos, opté por desistir mi demanda, al ver que no tendría ningún resultado”.

Mirna añadió que los robos son constantes e incluso han escalado a que se realicen con armas de fuego, pero por la misma falta de resultados y garantías de sentirse protegida durante el proceso, la gente ha optado por resignarse cuando es víctima.

Marco Antonio Paz Pellat, vocero del comité de Seguridad Pública de Sonora, detalló que, según estas cifras 1 de cada 100 delitos cometidos en el estado son castigados con una sentencia, dato que poco incentiva a que la ciudadanía.

La falta de denuncias es un tema que tiene dos causas, uno es lo complejo que es realizarlas, ya que se tiene una cantidad limitada de agencias de ministerio público, y por esto la mayoría esta sobrepasadas en sus capacidades de atención, aún cuentan con un proceso manual, lo cual demanda mucho tiempo y en algunos casos con riesgos de revictimización, por otro lado, existe una falta de retroalimentación al denunciante, por lo cual, al final del proceso el ciudadano desconoce el proceso que llevó a la resolución, por lo cual no sabe si esta fue correcta o no”.

Fuente: Staff