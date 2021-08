Genaro Lozano habla sobre la 4T en México: "Hay una militarización sin retorno"

Sonora.- Es uno de los principales líderes de opinión del país por su voz clara y crítica; con una reconocida agenda progresista, Genaro Lozano habla sin ataduras del momento que vive México con la 4T en el gobierno y una oposición que se desmorona con celeridad.

Conduce un programa en televisión abierta, escribe en uno de los diarios más prestigiosos del país y sus comentarios en redes sociales siempre obtienen amplio respaldo, al tiempo de levantar ampollas en algunos sectores de un mundo digital que lo convirtió en un referente del análisis político y social de México.

En entrevista con Tribuna, Lozano profundiza sobre varios hechos, varios de ellos que forman parte de una agenda que él mismo ha impulsado en diferentes plataformas y momentos, incluyendo desde la calle, donde se le ha visto no pocas veces exigiendo derechos para las minorías y los grupos vulnerables.

Uno de esos tópicos criticados ha sido el proceso de militarización en que han sometido al país desde 2018 en que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder.

“Uno de los grandes errores de este gobierno, y uno de los puntos que va a marcar el descontento y el rompimiento de muchos sectores que apoyaron a López Obrador es la militarización sin retorno de este país. Felipe Calderón la inició, Enrique Peña Nieto la continuó, pero quien la ha profundizado ha sido el gobierno del presidente López Obrador", menciona Genaro Lozano

Los colectivos y organizaciones civiles habíamos empujado una propuesta de pacificación del país que incluía una disminución de la presencia de las fuerzas armadas que, por supuesto, no consideraba que la Guardia Nacional pasara a manos castrenses, pero también se debe decir que otros callaron, incluyendo políticos de Morena que antes también estaban en las calles exigiendo que se parara la militarización y que hoy apoya ese proceso. Lamentablemente con la 4T hay un país más militarizado, y en realidad aumentar la presencia de los militares no es el camino para pacificar al país”.

Sobre esto, tener a las fuerzas armadas en muchas de las ramas del gobierno es una afrenta a la agenda de la izquierda, ¿a qué obedece que el presidente opte por tener a la milicia tan cerca?

“Creo que desde Vicente Fox en adelante no tenemos un presidente que haya podido poner un límite a las fuerzas armadas; el tema es que no hemos podido organizar fuerzas de origen civil, ya había fracasado la Policía Federal, y en el caso de López Obrador, que antes criticaba la presencia militar en las calles, los abusos a los derechos humanos del ejército, ahora se ha convertido en el comandante en jefe más cercano que ha tenido el ejército en la historia; el presidente le ha dado al ejército en todo y más: les ha dado proyectos de infraestructura, los convirtió en empresarios, y eso creo que es un error enorme que varias generaciones vamos a tener que pagarlo. Lamento que, en Morena, donde antes estaban en contra de la militarización, hoy la respalden”

En medio de la disputa política en que estamos inmersos existe la insistencia de Morena y del propio gobierno del presidente López Obrador de denostar al INE. ¿Las críticas de la 4T al Instituto han sido fundamentadas o parte de lo que la oposición asegura que es una estrategia para minar a las instituciones?

“Morena ha perdido mucho, sobretodo legitimidad, al estar criticando y denostando al INE. En buena medida por el tema de la consulta, pero estas acusaciones lo único que hacen es quitar legitimidad a una institución con la cual López Obrador ganó la presidencia con más de 30 millones de votos, es quitarle legitimidad a una institución que la sociedad ha construido y que le ha dado certeza a la democracia mexicana; claro que tiene errores, y donde no en pocas ocasiones le ha faltado rigor para actuar en contra de actores y partidos políticos que violan las leyes. La discusión debe ser sobre cómo hacemos un instituto menos oneroso, cómo fiscalizamos las elecciones y no estar cuestionando a la autoridad electoral por cuestiones que no son legítimas, porque el INE funciona, aunque sea perfectible y tenga que ser mucho menos caro”.

Otro de los asuntos más criticados, tú mismo lo has hecho con vehemencia, es el manejo de la pandemia. ¿Por qué después de más de un año no se aceptó que la estrategia de prevención, contención y vacunación han sido un fracaso?

“Podemos hablar del manejo de la pandemia en varios momentos: al principio, con la participación de Hugo López Gatell en las conferencias matutinas todo el país volteó y creyó que el manejo sería el correcto porque al frente había un científico que nos explicaba los detalles, luego la estrategia fracasó y empezamos a ver un nivel de contagios y de muertes de los más altos en el mundo, también nos percatamos de que el gobierno no estaba dando los apoyos necesarios para que la gente no saliera a las calles a tener que trabajar, o como tampoco promovió el uso del cubrebocas, el mismo presidente nunca lo promovió mientras el propio López Gatell salía a decir que el presidente no era una fuerza de contagio sino una fuerza moral; a la distancia, si nos comparamos con otros países de América Latina, la vacunación no avanza tan mal, creo que la vacunación ha tenido momentos buenos; no hemos llegado, por fortuna, a un momento en que los hospitales estén saturados. Creo que se pudo haber hecho mucho mejor, sobretodo en tener empatía con la gente que perdió un familiar… me parece que Hugo López Gatell pasó de ser un vocero efectivo a ser la peor cara de la falta de empatía del gobierno de México con las víctimas”

Un tema nacional que nos duele a todos: la falta de medicamentos. En su presunta lucha contra el monopolio de Pisa, el gobierno dejó sin medicinas a un grupo altamente vulnerable, ¿revela esto el perfil de unas políticas públicas que priorizan tener la razón a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos?

“El tema es real y ha afectado a miles de pacientes con cáncer, a pacientes con VIH, a personas que están a la espera de un proceso médico y no hay forma; creo que el sistema de salud ha sido un enorme reto para este gobierno, la transición al INSABI no se ha completado. En el tema de desabastos había una muy buena intención de dejar de comprar medicamentos a farmacéuticas rapaces que tenían doblegado al sistema mexicano en la compra y distribución de los medicamentos, porque eran cuatro empresas las que hacían esa labor, haciendo un mercado sin competencia… la intención era buena, la idea de pagar menos y tener mejores medicamentos, pero la falta de experiencia y de manejo de compras se convirtió en un problema que no termina; tres años después es un fracaso este modelo y no sabemos cómo se va a solucionar el problema, como tampoco sabemos en qué se está utilizando el ahorro en esas adquisiciones; me parece que el tema de salud es uno de los más flacos de este gobierno”.

Con este gobierno auto promulgado de izquierda no se habla realmente de despenalización del aborto o de uso del cannabis, no se habla de ingreso vital, de reforma hacendaria progresiva… ¿por qué? ¿existe alguien en el escenario que pueda recuperar esa agenda?

“Con el tema progresista sí creo que comenzaremos a ver cambios. Mucho se dice que este gobierno no es de izquierda porque no apoya el matrimonio igualitario, no apoya el aborto, pero la verdad es que son temas que nunca habían avanzado tanto como desde 2018; en ese tema muchos activistas, incluyéndome, me arrepiento de haber impulsado la regulación del matrimonio igualitario a nivel federal sólo despertó al contra movimiento del Frente Nacional por la Familia, lo que detuvo los avances de la agenda y, de paso, dejó temas como el PIN parental, reformas a constituciones locales para hacer del matrimonio algo solo heterosexual… entonces, creo que este gobierno vio esto y decidió dejar que la agenda avanzara en los estados, como al final ha ocurrido”

¿Será la falta de una oposición honesta, fuerte y con una verdadera agenda de cambio uno de los principales problemas para el país?

“El tsunami electoral de Morena en 2018 destruyó a la oposición y desde entonces ésta no ha podido encontrar la manera de incidir en la agenda, incluso ha perdido militantes porque han abandonado a los partidos, PRI, PAN y PRD están en mínimos históricos; creo que desde donde podría construirse una oposición de izquierda que haga frente a Morena es Movimiento Ciudadano, pero sigue siendo un partido regional. Una de las grandes tragedias de este país es que no se ve en el horizonte quién pueda hacer competencia a Morena y la caballada para 2024 está muy flaca, y esto se debe a que, como dice el presidente López Obrador, robaron, no tienen legitimidad moral, dejaron violencia y malos resultados y, prácticamente, hay muy pocas figuras que puedan contenderle a Morena”

En este contexto, con este gobierno y esta oposición, ¿qué podemos esperar para los próximos tres años?

“Yo espero que en los tres últimos años de este gobierno haya un relanzamiento, creo que el presidente debe dejar de confrontar y dejar de hacer a un lado a grupos que ayudaron a que llegara a la presidencia, por ejemplo, la confrontación con la clase media es un grave error del presidente que no le ayuda a sus intenciones de que lo suceda alguien de su propio partido. Espero que se entienda que no se puede gobernar a este país dividiendo a la clase media… a mí sí me gusta que se politicen los temas, incluso que se polarice y se visibilicen temas como el racismo o el clasismo, pero gobernar también es unir, también divide porque se toman decisiones públicas que no a todos gustan, pero sí quisiera ver a un López Obrador que utilice su liderazgo social para unir a la sociedad en contra de la violencia, o causas como el combate a la pobreza, y espero que piense que para 2024 el voto solo por Morena no le va a alcanzar y que tendrá que llamar a otros segmentos del electorado que él alejó”

