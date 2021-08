Marcos Paredes, un ejemplo del sacrificio que conlleva salvar vidas como bombero de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar del alto riesgo que significa acudir a cada llamado de emergencia para sofocar las llamas de un incendio y salvar la vida de los ciudadanos en medio de una pandemia, Marcos Paredes, sale día a día de su casa para servir a la comunidad, siendo un ejemplo claro del sacrificio al que se enfrentan todos los héroes con guantes y casco que pertenecen al Departamento de Bomberos de Cajeme.

En entrevista con TRIBUNA, Paredes aseguró que tiene 18 años perteneciendo al cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón y 21 años dedicándose a ser luchador profesional.

El elemento dijo que para velar por el bien de la ciudadanía, se tiene que estar dispuesto a dejar muchas importantes cosas de lado, tal y como el caso de los compromisos familiares. Explicó que a pesar de que nunca eligió dedicarse a este tipo de actividades, está sumamente agradecido con quienes le brindaron la oportunidad de entrar a la corporación y le abrieron las puertas.

"No fue decisión mía en un inicio, el entrenador de aquí me invitó al gimnasio y posteriormente los que ahora son mis compañeros me invitaron a ingresar. Aunque en un inicio me negué, terminé haciéndolo, dándome cuenta que me gusta todo lo que hago", dijo.