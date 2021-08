Se vive el teatro en Cócorit gracias a 'Piernavieja', obra de la compañía Eslibre

Cajeme, Sonora.- La compañía Eslibre presentó su más reciente puesta en escena: Piernavieja: sinfonía para un creador incrédulo en Cócorit, para el deleite de los más pequeños. Esli Cortez, director de la obra, dio más detalles en entrevista con Tribuna.

“Piernavieja busca impulsar a las pequeñas infancias, a no conformarse con lo que aprendes en la casa o en las escuelas, si no que también está el impulso creativo propio”, mencionó Esli.

Agregó que la obra no solo está dirigida a niños, pues intenta que los adultos conecten con su niño interior, fuente de su creatividad.

La historia relata cómo un niño llamado Beto visita a su maestro, Avelino Piernavieja, un aclamado virtuoso del piano. Nos enteramos sobre el día en que la vida de este pianista cambió cuando una encrucijada creativa le impedía componer música nueva, Beto lo ayudará a romper las barreras que le impidan practicar su arte.

¿Por qué en Cajeme?

Eslibre es una compañía teatral de Nuevo León y uno de sus principales objetivos es el de llevar teatro a niños de comunidades vulnerables y con carencias sociales. En 2019, Esli fue invitado por el Colectivo Independiente Punto Tres, por lo que pudo conocer la situación de nuestro municipio de primera mano.



“Hoy en día nos hemos deshumanizado, se nos arrancan los valores, como el amor propio y por nuestro entorno, creo que es importante despertar una empatía a través del teatro”.



Próximamente, comentó Cortez, desean llevar Piernavieja a otras ciudades y esperan hacer alguna gira, de conseguir apoyos o alguna beca cultural, y es que pudieron traerla a Cajeme gracias a que fueron beneficiarios de la beca Financiarte.