Mariscal presume un Cajeme que no existe: Habla en foro de cómo construir "paz y mejores ciudades"

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un Cajeme totalmente diferente y alejado de la realidad fue lo que Sergio Pablo Mariscal Alvarado compartió en el Foro Urbano Zapopan 2021, el edil considera que el municipio tiene avances en la “construcción de la tranquilidad así como rescate de los espacios urbanos”; sin embargo es evidente la falta de espacios públicos, la decadencia en los servicios públicos y la latente inseguridad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con un boletín compartido por el área de comunicación del Ayuntamiento, el munícipe acudió al encuentro entre alcaldes para hablar sobre “cómo construir ciudades más sostenibles e incluyentes, que sean capaces de abatir las grandes desigualdades y de reestablecer el tejido social y familiar”.

La información resalta que Mariscal Alvarado presumió de la creación de “300 Comités de Participación Ciudadana, en 130 colonias del casco urbano y en Comisarías y Delegaciones” y dijo que se habían rescatado “espacios urbanos, tales como los callejones temáticos-culturales y la reconstrucción del tejido familiar y social”, pero los callejones del centro de Ciudad Obregón lucen en total abandono y el proyecto de callejones temáticos hace tiempo que se abandonó por la falta de apoyo.

Ante las alcaldesas de Puebla, Claudia Rivero Vivanco y la de Tecate, Zulema Adams Pereyra, Mariscal señaló que se debe diseñar ciudades partiendo de las “características de urbanidad presentes y de las necesidades más apremiantes de la sociedad”, un proyecto que en Cajeme no se ha seguido al pie de la letra, pues la mayoría de las necesidades comunitarias como: servicios eficientes (drenaje, alumbrado, recolección de basura, etc), mejores calles, más empleo e inversión, no han sido resueltas durante su trienio.

Mariscal también aseguró que su administración “ha trabajado” en recuperar las vocaciones estratégicas que impulsen el “desarrollo económico”.

El alcalde también aprovechó para presumir la “baja” en delitos patrimoniales “los cuales se han atendido ágilmente con diversas estrategias enfocadas en la proximidad social”.

Mariscal aprovechó para señalar que el incremento del homicidio doloso se debe “a la disputa por la plaza entre diferentes grupos del narco organizado”, además resaltó que el “90 por ciento de los homicidios dolosos son de víctimas y victimarios que no son oriundos de Cajeme”. Cabe señalar que durante 2021 los asesinatos en el municipio han incrementado un 41 por ciento respecto a la misma fecha del año pasado de acuerdo con datos del Semáforo Delictivo.

Fuente: TRIBUNA