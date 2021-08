Asociación civil denuncia al ayuntamiento de Cajeme por incumplimiento de acuerdos

Ciudad Obregón, Sonora.- Por promesas incumplidas y abuso de autoridad, la mañana de este viernes, el grupo de adultos de la tercera edad, integrantes de la 'Casa de esperanza para el adulto mayor de Cócorit, A.C.' se manifestaron en contra de la administración encabezada por Sergio Pablo Mariscal.

Leticia Soto Galaviz, representante legal y miembro de la asociación, mediante rueda de prensa, reprobó el desempeño de la actual administración municipal, argumentando que durante los tres años de este gobierno, se les engaño con falsas promesas que beneficiarían a los adultos mayores de Cócorit.

Demandamos públicamente, que no se nos entrego la carta de comodato del establecimiento que se les prometió desde inicio de la administración, el cual se ubica dónde fuera el registro Civil, se hizo un compromiso solo de palabra, misma que no cumplieron como autoridad", detalló.

Por su parte la síndico municipal, Elizabeth Espinoza Ayala, aclaró que a través de la comisión de Desarrollo Urbano, se acordó que el lugar solicitado, se recuperaría en bien de todos los adultos mayores de la comisaría, por lo cual, en lugar de darlo en comodato, estaría a cargo del comisario.

La decisión de otorgar o no, un predio o inmueble, no me corresponde es responsabilidad del pleno de cabildo, a través de las comisiones en las cuales yo lo tengo voto", explicó la funcionaria.