"No sorprende el descaro del INPI": Movimiento Ciudadano por el Agua reacciona sobre el Acueducto Independencia

Ciudad Obregón, Sonora.- Mediante un comunicado el Movimiento Ciudadano por el Agua hizo saber su descontento y desaprobación sobre la reunión programada para el día de hoy entre autoridades de los ocho pueblos Yaquis y el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI) donde se va a tocar el tema del Acueducto Independencia.

La organización social advierte que se pretende “sacarle” la firma a las autoridades tradicionales para que se acepte que la “operación ilegal del Acueducto Independencia no le afecta a la tribu ni a las actividades productivas del Valle del Yaqui”.



“Aunque el descaro del INPI es mayúsculo, no hay sorpresa en la pretensión. Desde que los directivos del organismo, Adelfo Regino y Hugo Aguilar, recibieron la encomienda presidencial de instrumentar el llamado Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, hace más de un año, se dieron a la tarea de usar la bolsa de recursos del paquete asistencialista que contempla el plan ordenado por el presidente, como un franco mecanismo de chantaje a cambio de que las autoridades tradicionales admitan que no hay afectaciones a la tribu si las aguas del Río Yaqui se desvían por medio del Acueducto Independencia hacia otro destino y otros usos”.

El comunicado explica que no hay forma ni técnica ni científica para demostrar que la operación de dicha obra no afecta a la tribu yaqui y a las actividades productivas de todo el sur de Sonora. Además señalan que no saben si el presidente Andrés Manuel López Obrador esté enterado de “estas tropelías y abusos”.

Lo que sí sabemos es que el presidente debería de estar enterado, porque su omisión afecta a la tribu y al sur de Sonora. Estamos a unas semanas de que López Obrador se presente ante los yaquis para pedirles perdón por los abusos cometidos durante la colonia y el porfiriato. Sería una contradicción insalvable que la mirada del presidente alcanzara las injusticias del pasado y no corrija las que su gobierno comete en el presente", afirman.

Hasta este momento la reunión donde se pretende tratar el tema sigue en pie y aunque se esperaba que diera inicio a las 12 de la tarde no comienza, pero las autoridades y funcionarios ya comienzan a llegar a Vícam Pueblo donde será la reunión.

