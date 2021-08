Policías de Cajeme denuncian falta de claridad en tema de tablets compradas por ayuntamiento

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de la difusión que la actual administración municipal, encabezada por Sergio Pablo Mariscal Alvarado, hiciera la compra de 100 tablets, con una inversión de un millón 699 mil 999 pesos, y que, al director de Seguridad Pública, Cándido Tarango, asegurara que serían destinadas al combate a la inseguridad en Cajeme, elementos policíacos activos denunciaron desconocer el destino de las mismas.

El teniente, Ernesto Valenzuela del Frente Unido Profesional (Fupac), explicó que, como agentes, no han recibido capacitación alguna para el manejo de los dispositivos electrónicos, agregando que incluso físicamente no han tenido contacto con estas tablets.

Se dice que las tablets quedaron en el área de recursos materiales, mas no tenemos conocimiento realmente en donde están, o para que las compraron, si no nos han capacitado , y si pedimos información como elementos activos, solo nos responden que vayamos al jurídico, en donde no hemos tenido respuesta alguna", detalló.

Del mismo modo, explicó que como asociación piden que se aclare el recurso con que fueron adquiridas, ya que según lo anunciado por Mariscal Alvarado, fueron adquiridas con el recurso de Fortaseg, el cual desde 2019 les han informado que ya no se cuenta con este fondo.

Por su parte el policía Juan Ramón Torres Soto, añadió que el motivo de realizar la denuncia, es para que, si llega un fondo, este se maneje de forma transparente por parte del gobierno municipal.

Que nos digan 'se está utilizando en esto el dinero', no pedimos nada fuera de lo legal, si llega un fondo que sepamos que se invertirá en uniformes, en armamento, o en lo que digan pero que realmente sea el precio real, no como las tablets, que la verdad no sabemos ni dónde las compraron, ni cómo las pidieron, no hay fecha de cuándo las compraron, el contrato debe de ser mostrado para que exista transparencia”.