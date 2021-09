Restaurantes asociados a Canircac implementarán medidas de inclusión para discapacitados

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) anunció que la integración de un menú en braille para diversas sucursales de una franquicia de comida rápida con el objetivo de abordar el tema de inclusión para personas con discapacidad visual.

El presidente de la Canirac, Manuel Lira Valenzuela, comentó que el organismo constantemente trabaja para resolver los problemas que las personas con alguna discapacidad se enfrentan al momento de acudir a un sitio para comer.

Añadió que estos proyectos pueden verse beneficiados de manera turística, pues hace que los comercios de comida sean accesibles para todo tipo de público, así como esperan que la industria hotelera adopte estos trabajos para brindar una mejor atención a las personas.

En Sonora existen alrededor de 6 mil comercios que se dedican a la venta de productos comestibles, como restaurantes, bares, cafés, entre otros, de los cuales solo 380 están afiliados a Canirac, por lo que el presidente del organismo, Manuel Lira Valenzuela espera que el resto se integre para poder adoptar estas iniciativas.

Alexandra Antúnez Fimbres, una joven con discapacidad visual, señaló que este tipo de propuestas son muy buenas para las personas que se enfrentan a las limitantes, pues las ayudan a ser menos dependientes de otra persona.

Es complicado la mayoría de la veces porque no hay facilidades, me ha tocado ir a lugares que no saben cómo atenderme por mi discapacidad; me parece fabuloso que haya esa oportunidad de ser independientes en ese aspecto porque nos da la libertad de ir solos a algún restaurant para ordenar comida gracias a estos menú, entonces es una excelente idea que me parecería correcto que se extendiera a otros lugares” expresó Alexandra.