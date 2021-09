Claudia Pavlovich entrega a AMLO la obra del nuevo Hospital General del Estado de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la conclusión y entrega de la obra del nuevo Hospital General del Estado, inicia la etapa de equipamiento para que en breve las y los sonorenses cuenten con acceso a mejores servicios de salud, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al constatar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador las instalaciones ya terminadas.

La mandataria estatal recordó que desde que asumió su mandato, el 13 de septiembre de 2015, se propuso dar cabal cumplimiento a las y los ciudadanos, como lo es la obra del nuevo Hospital General del Estado, que sustituirá al anterior hospital.

La gobernadora Pavlovich destacó que ante los retos que ha traído consigo la pandemia por Covid-19, haber fortalecido la infraestructura hospitalaria y aumentar el equipamiento para las y los sonorenses ha sido fundamental.

Estamos culminando, algunos, yo misma un periodo de seis años en historia de Sonora, donde la vida y los sonorenses me dieron la oportunidad de ser la primera mujer en gobernar este estado (…); como siempre mi agradecimiento completo al personal de salud que siempre estuvieron en este frente de batalla, que siempre dieron lo mejor de ustedes mismos, a nuestros héroes de blanco, enfermeras y médicos”, indicó.

La gobernadora Pavlovich señaló que el presidente López Obrador desde su primera visita a Sonora se comprometió a apoyar este gran proyecto que vendrá a beneficiar a las familias sonorenses, en un área que es de gran prioridad como lo es la salud.

En muchas de sus visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un equipamiento de primer mundo, un equipamiento como se merecen los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar y ya no había más, ahora está este hospital, donde va a haber como siempre hospitales de enseñanza, especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y muchas más que no teníamos”, afirmó.