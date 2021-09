Colectivos de búsqueda lamentan no darle una sepultura digna a cuerpos encontrados en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Integrantes de las diferentes agrupaciones de búsqueda de desaparecidos hicieron un llamado a las autoridades debido a la falta de respuesta en el proceso de identificación de personas.

Las rastreadoras manifestaron su inconformidad debido a que muchos de los cuerpos son enviados a la fosa común, pese a contar con la denuncia correspondiente y las pruebas de ADN.

Hace unos días se encontró el cuerpo de un familiar de una compañera del colectivo el cual tenía 2 años 5 meses de desaparición, el mismo tiempo que tenía en una fosa común, cuando él, tenía denuncia por desaparición y pruebas genéticas”, compartió Bielca

Sañudo, integrante de Buscadoras por la Paz Huatabampo.

Manifestó que hasta la fecha continúan esperando que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) haga entrega del cuerpo a familiares, por lo que pidió que esta situación no se repita.

Por su parte Silvia Velázquez de Guerreras Buscadoras de Cajeme compartió que la Fiscalía Estatal notificó los resultados de las pruebas genéticas a familiares de una persona desaparecida, sin embargo los restos se encontraban en una fosa común.

No nos parece, porque se los están llevando tan rápido a las fosas comunes porque no están haciendo bien el cruce de ADN, si no arroja bien el ADN que vuelvan a hacerlo", dijo la activista.