Lamarque Cano respalda nombramiento de Cándido Tarango: “Si no hay resultados, se tomarán decisiones”

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado 16 de septiembre se ratificara al capitán de Fragata, Cándido Tarango, como director de Seguridad Pública, el presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, aseguró que se trata de una decisión acertada, pues aseguró que su administración tiene voluntad de trabajar.

Al ser cuestionado sobre la criticada gestión del capitán de Fragata, el alcalde aseguró que esta percepción solamente la tiene una parte de la ciudadanía.

Yo no diría que es una percepción general. Hay algunas personas inconformes en lo particular, yo entiendo la inquietud, pero quiero decir que requerimos ver cómo opera una estrategia de seguridad y sus funcionarios con una voluntad diferente. Su continuidad está sujeta a resultados, si no los hay se tomarán las decisiones pertinentes “, expresó.