AguaViva Colectiva busca apoyo contra el desabasto de agua en Nación Comcaac

Hermosillo, Sonora.- El colectivo AguaViva Colectiva, reveló en rueda de prensa cuáles acciones están tomando para hacer un llamado al gobierno y a la comunidad en general para que se resuelva el desabasto de agua que ha tenido la Nación Comcaac desde hace ya décadas.

El objetivo principal del colectivo es ser escuchados por el gobierno y la población debido a la urgencia de la falta de agua. Para esto, mañana estrenarán la canción Agua llega a mí, compuesta por miembros del colectivo, entre ellos, Rubén Albarrán, fundador de Café Tacvba.



“Somos un colectivo formado por artistas, activistas, trabajando a través de la música y la acción social para apoyar a las hermanas y hermanos en la Nación Comcaac” relató Albarrán. Explicó cómo esta problemática ha existido desde los años 50, cuando esta comunidad originaria fue reubicada desde la Isla Tiburón al asentamiento de Punta Chueca.

No ha habido soluciones

Rubén agregó que desde entonces, no han existido soluciones permanentes, ni aquellas que no dañen el medio ambiente.

La Dra. Andrea Medina mencionó que, entre las actividades del colectivo, se han hecho investigaciones “para determinar la viabilidad del acceso al agua, para que la comunicad administre sus propios recursos”. Explicó que se perforaron 103 metros para la creación de un pozo, pero que esta agua deberá de enviarse a la planta desalinizadora con el objetivo de tratarla y hacerla potable. “Esto se ha dado gracias a un trabajo en conjunto entre el colectivo, investigadores y los miembros de la comunidad con quienes hemos tenido reuniones mensuales para llegar a una respuesta que no sea temporal".

A través del arte

El músico Roco Pachukote, de La Maldita Vecindad, también es parte del colectivo, y añadió que con la canción se buscará “generar una consciencia de movimiento civil para hacer una presión real y lograr una vida cada vez más justa y más digna”.

La canción original podrá encontrarse en las redes oficiales del colectivo en @aguavivacolectiva, donde será estrenada mañana a las 12.

Nos incumbe a todos

Rubén Albarrán hizo un llamado a devolverle “la sacralidad al elemento del agua”, y dejar de llamarlo un recurso natural, como lo llama la clase política y empresarial porque “queda explícita una explotación”. Añadió que, por la ley de aguas nacionales de 1992, se han privilegiado los empresarios, pues las aguas nacionales se han concesionado: “eso es una gran preocupación para nosotros, pues las empresas quitan el agua a las comunidades para aprovechamiento particular”. Recalcó que esto eventualmente afectará no solo a las comunidades originarias, sino a toda la población mexicana.