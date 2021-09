Cobros "excesivos" de luz por parte de la CFE 'golpean' la economía familiar de los cajemenses

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Inconformes y angustiados se encuentran los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues afirman que el monto que se les ha cargado en sus recibos, en los últimos tres meses, representa hasta el “triple” de lo que pagaban anteriormente, sin que hayan incrementado el consumo en sus hogares.

Esto, sumado a que se dejaron de dar prórrogas para que los usuarios puedan conseguir el dinero necesario para saldar su deuda.

“Tarifas, hasta el tope”

Nora Alejandra, ciudadana, calificó la situación como “abuso” pues es en el periodo donde más hace calor que se incrementan los cobros. “La verdad es que sí me ha llegado muy caro el recibo en los últimos meses. Estamos viendo que cada vez se eleva más la tarifa, en mi caso particular yo diría que me llegó un 40 por ciento más de lo que me cobraban antes. Considero que es un abuso por parte de la CFE”.

Por su parte, Guadalupe Ramos, coincidió en que existe un considerable incremento en el cobro a los usuarios. “En mi caso me están cobrando hasta el triple, porque me llegaban 300 pesos y en el último recibo me cargaron mil 260 pesos, siendo que consumo lo mismo de siempre", explicó.

Aseguró que el hecho de que la Comisión Federal de Electricidad no se encuentre otorgando prórrogas dificulta más el panorama para los usuarios. “Nos están diciendo que si no pagamos a la de ya nos cortan la luz, sin excepciones. ¿Entonces cómo le hacemos?”, cuestionó.

Cabe recordar que antes los ciudadanos tenían la opción de hacer su pago en dos ‘abonos’, esto generalmente era usado por aquellos usuarios a los que les llegaba más de mil pesos en un solo recibo y no podían pagarlo de ‘golpe’.

Sin aclaraciones

Pero no solo se trata de la negativa de prórrogas o de las tarifas elevadas. Otro cajemense, criticó la falta de aclaraciones a los ciudadanos por parte del personal de la CFE.

En el módulo que está ubicado en la calle 5 de febrero no quieren aclarar las dudas del usuario, la verdad es que no sabemos por qué los cobros están llegando tan altos y cuando uno busca que le aclaren las cosas, se limitan a responder que eso es lo que indica el recibo y que si no pagas te cortan el servicio. Aquí los más perjudicados somos quienes menos tenemos, lamentablemente”, expresó.

Humberto Campos, presidente del Club de Usuarios en Obregón, dijo que cada vez son más los ciudadanos que se ven afectados por esta situación. “En las últimas semanas han habido más reportes por parte de los afectados, personalmente acudí al módulo en el que una de ellas solicitaba una prórroga de un día para poder pagar lo que debía y le dijeron que no había ni por diez minutos siquiera”, dijo.

Por ello, emitió un llamado a los representantes de la ciudadanía sonorense y cajemense ante el Congreso de la Unión, invitándolos a “ver por el bienestar de la ciudadanía y tomar acciones para que se solucione este problema lo antes posible”.

Finalizó recordando que en Cajeme las temperaturas son muy elevadas, mientras que la situación económica de los cajemenses ha sido duramente ‘golpeada’, por lo que deben de existir facilidades para los usuarios.

