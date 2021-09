Feminicidios y violencia contra la mujer, al alza: Alerta por Violencia de Género no da resultados

Sonora.- La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velásquez, reconoció al comparecer en la Cámara de Senadores, con motivo del Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el aumento de feminicidios. Las brutales cifras y la ineficiencia de la Alerta por Violencia de Género provoca miedo en las mujeres.

De acuerdo con los datos de la funcionaria, de enero a agosto de 2021 el número de casos por feminicidio en México incrementó en 11.9 por ciento, pero, además de este delito, la violencia contra la mujer marca altos índices que las convierten en presas fácil de la delincuencia y abandonadas por el sistema gubernamental.

Sin embargo, el alza en feminicidios ha prevalecido desde el inicio del gobierno del mandatario mexicano. Tan solo en su primer año hubo un 10 por ciento más de casos y la saña con que se cometen cada vez es más reprobable.

Rodríguez Velásquez justificó este aumento como "una homologación a nivel nacional", pues aseveró que antes se registraban estos delitos como homicidios dolosos o culposos y no como feminicidios.

Esto revela que los homicidios incrementaron con la actual administración, pues en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador van más de 75 mil personas fallecidas a causa de la violencia.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se registraron 107 casos, la cifra más alta en la historia desde que comenzó a reportarse este delito. La actual administración lidera los meses más violentos en contra de las mujeres.

A pesar de la nueva metodología implementada para tipificar los asesinatos de las mujeres como feminicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que sí existe un aumento.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los estados en donde se concentran el mayor número de feminicidios con el 50 por ciento de las víctimas son el Estado de México, con 99; Jalisco, 52; Veracruz, con 51; CDMX, con 44; Chiapas, 36; Nuevo León y Chihuahua, con 35; mientras que Sinaloa y Sonora tienen 31 cada una, respectivamente.

Sin embargo, cuando se analiza el número de feminicidios por cada 100 mil habitantes las entidades que encabezan este delito son Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas.

Durante los primeros ocho meses de 2021 se han registrado un total de 692 feminicidios un 7 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se reportaron 641 víctimas de este delito. Es decir, en promedio cada día mueren 2.6 mujeres por causas relacionadas a la violencia de género.

No obstante, el número de asesinatos contra la mujer por estos motivos puede ser mucho mayor. En el país en 2020 se reportaron 3 mil 723 muertes de mujeres y solo el 34 por ciento fueron clasificadas como feminicidio. De acuerdo con una investigación de Amnistía Internacional, esto se debe a las deficiencias en la investigación.

Amnistía Internacional en su reporte 'Juicio a la Justicia' documentó las omisiones por las que las autoridades no clasifican los homicidios a las mujeres como feminicidios. En cuatro casos analizados en los que se pudieron obtener información, se informó que las investigaciones se pierden.

La pérdida de evidencia sucede en general por tres motivos, la primera porque las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos; no resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas y no realizan, o no realizan a tiempo, algunas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios”.