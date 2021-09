México, uno de los países más afectados por la migración y la crisis humanitaria: Tonatiuh Guillén

Sonora.- En los últimos días, se ha desatado una crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México; el epicentro es Ciudad Acuña, Coahuila, donde decenas de miles de inmigrantes, en su mayoría haitianos, han instalado campamentos mientras esperan el momento oportuno para cruzar a la Unión Americana.

El pasado 20 de septiembre, Estados Unidos comenzó a deportar a decenas de haitianos y cerró su frontera con México en la zona de Del Río, Texas, en su intento por frenar a los cientos de migrantes. Sin embargo, las imágenes de elementos de la patrulla fronteriza montada a caballo cazando con látigos en mano a los indocumentados ha causado indignación en la comunidad internacional.

Sobre estos acontecimientos, Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, habló en entrevista sobre lo que consideró una crisis humanitaria donde la población de Haití está en el foco, pero que engloba a toda América Latina.

Destaca que los problemas sanitarios, económicos y otras crisis que trajo consigo la pandemia del Covid-19 a dañado severamente a Latinoamérica, lo que explica que en los últimos meses se vean los volúmenes más altos de movilidad de personas en búsqueda de alternativas de vida y de protección internacional.

Dentro de ese gran mapa de crisis, el escenario más grave es el de los haitianos, pero no es el único, es un pedazo no principal del flujo total”, detalla el funcionario, quien dice que no hay que olvidar a los migrantes mexicanos y a los centroamericanos que buscan el “sueño americano”