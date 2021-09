Cándido Tarango revela "no estar conforme" con el trabajo de Seguridad Pública en Cajeme

Cajeme, Sonora.- Al ser cuestionado sobre los altos índices de inseguridad que prevalecen en el municipio, el capitán de fragata y director de Seguridad Pública en Cajeme, Cándido Tarango, calificó la situación de "lamentable" y aseguró no estar conforme con el trabajo que se ha realizado hasta el momento.

Este lunes 27 de septiembre, el director de Seguridad Pública, Cándido Tarango fue cuestionado sobre los altos índices de inseguridad en el estado; esto declaró:

Es lamentable la verdad, en lo particular no me siento conforme con lo que se está haciendo, porque los resultados ahí están y no se pueden ocultar a la luz del día, pero estamos trabajando y tenemos qué hacer más", explicó Tarango al ser cuestionado sobre la inseguridad en Cajeme.