¡De no creerse! Alcaldesa de Navojoa presume elevador como 'gran legado'; ignora daños en calles

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Pese a los drenajes colapsados sin solución, banquetas rodeadas de basura, calles destrozadas y más del 60 por ciento de los hogares sin agua, la construcción de un elevador en el Palacio Municipal significó el sentimiento del deber cumplido para la alcaldesa de Navojoa María del Rosario Quintero.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De todo corazón les doy las gracias a los navojoenses por haberme permitido poder servirles. [El elevador] es una acción de esas grandes, fuertes, llegadoras; con eso siento que cumplí en este Gobierno", puntualizó Quintero Borbón, alcaldesa del municipio de Navojoa.

Con sello de la casa

Desde un inicio, los funcionarios se negaron a transparentar el presupuesto final de la obra, lo cual levantó sospechas entre los navojoenses; temían de que se incurriera en la inflación de precios, como se ha señalado en otras adquisiciones de la administración.

Con esto, las personas con alguna dificultad motriz, o de edad avanzada podrán trasladarse a cada una de las oficinas del Ayuntamiento, debido a que históricamente nunca fueron recibidos por los funcionarios que se encontraban en las pisos superiores; Sin embargo, Quintero Borbón afirmó que como alcaldesa y ex funcionaria de Sedesol, siempre ha bajado de su oficina para atender a la ciudadanía.

Jamás hubieras imaginado atenderlos así, yo he bajado muchas veces para atenderlos, a ellos y a muchos más, sin embargo, hoy verlos circular como todos, con sus piernas de ruedas hacia las oficinas, es muy emocionante", indicó.

Alcaldesa 'rompe en llanto'

Tras inaugurar la obra, la alcaldesa Rosario Quintero no soportó las lágrimas y agradeció a los navojoeses haberle permitido trabajar para ellos durante los últimos tres años, por lo que su administración cumplió con sus peticiones al construir el elevador.

Esto no fue muy bien recibido por parte de la ciudadanía, quienes le recordaron que no cumplió con los servicios básicos, tal y como lo afirmó Enriqueta Cota Álvarez, quien dijo: "Agua queremos, Pueblo Mayo tiene sed, ¡ya basta de teatro, queremos agua!".

Maty Velázquez, otra ciudadana afectada expresó, "yo no le doy gracias porque a mí no me llegó nada, lo único que se le pidió fue agua".

Mientras que la alcaldesa cree que les ha cumplido a los navojoenses, el hartazgo ciudadano continúa en aumentó, ya que que vecinos de Pueblo Mayo, se plantean tomar nuevamente las oficinas del Palacio Municipal, debido a que no se cumplió con el compromiso de solucionar el problema del agua.

Fuente: Staff