Cárdenas Palomino, uno de los 'policías corruptos' de García Luna; ¿la FGR lo protegería?

Sonora.- Una investigación de la periodista y escritora Anabel Hernández García exhibió que, durante los últimos tres años del gobierno de Felipe Calderón, Luis Cárdenas Palomino, su titular de División de Seguridad Regional de la Policía Federal condecorado con la Medalla al Valor en 2009, gastó al menos 60 millones de pesos en la compra de departamentos en Nuevo Polanco, una sección exclusiva de la Ciudad de México. ¿La FGR lo habría protegido?

Sin embargo, el reportaje registra que el alto funcionario de la policía mexicana durante la guerra contra el narcotráfico habría comprado hasta 12 departamentos en los últimos diez años, cuyo valor no corresponde con sus ingresos.

Hernández García ha investigado durante quince años a Cárdenas Palomino y a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana recluido desde 2019 en Estados Unidos por colaborar con el crimen organizado; la periodista los señala de haber colaborado con el narcotráfico durante la guerra desatada en el sexenio de Calderón.

Luis Cárdenas Palomino es uno de los integrantes del grupo de policías corruptos que encabezaba Genaro García Luna, estuvieron juntos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), después en la Agencia Federal de Investigación (AFI), en el sexenio de Fox y después fueron los mandos policiacos en el sexenio de Calderón", señala en entrevista la periodista.

Durante la conversación recalca que su investigación al patrimonio de Cárdenas Palomino es relevante para entender cómo su patrimonio creció de manera ilegal mientras fue uno de los altos mandos de la policía.

Esta investigación surge y se convierte en un asunto importante de revisar para la ciudadanía y que las autoridades no se estén 'haciendo pato', como se dice coloquialmente, porque es increíble que este jefe policiaco haya adquirido todas estas propiedades en Nuevo Polanco, donde hay inmobiliario costosísimo, y este hombre lo compro de contado utilizando un esquema de lavado de dinero. Hoy está en la cárcel pero con sus propiedades intactas".

La periodista asegura que fue personalmente a cada una de las propiedades del policía detenido y notó que ninguna está en juicio o bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la República, por lo que cuestionó a las autoridades al asegurar que Cárdenas está preso, pero sigue disfrutando de sus bienes.

Es ahí donde tenemos como una doble cara en esta administración y no se entiende quién es quién en este gobierno federal. Por un lado está la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el señor Santiago Nieto ha hecho su esfuerzo por congelar cuentas, no solo de esto, sino de otros implicados en otros escándalos, pero las limitaciones jurídicas de la UIF terminan ahí, sólo puede congelar las cuentas, ya no puede ir a asegurar y que el dinero sea confiscado, eso le corresponde a la FGR", detalla.

Señala que su investigación arrojó que Cárdenas Palomino compró los inmuebles millonarios a través de prestanombres y la única manera de justificar el origen de este dinero es con la acusación en su contra en Nueva York, Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico y los sobornos que habría recibido por parte del Cártel de Sinaloa y de los Beltrán Leyva, por lo que cuestiona la falta de acciones de la fiscalía contra las propiedades.

La escritora explica que tuvo acceso a las declaraciones patrimoniales de Cárdenas Palomino y señala que él no declaró tener ahorros ni un trabajo paralelo al de policía, ni ninguna cuenta bancaria u otro ingreso que pueda justificar la repentina compra de los inmuebles.

En su reportaje, notó que pocas propiedades están a nombre de Luis Cárdenas Palomino mientras otras están a nombre de su expareja sentimental, Claudia Soto González, a quien describe como una "señora que no tenía recursos, y de la nada se va a Polanco y compra de contado tres departamentos y luego otros tres de contado”.

Anabel concluye que la “FGR no ha hecho nada, está ahí como mirando y dejando que estás personas sigan disfrutando de sus bienes que no se justifican con sus declaraciones patrimoniales” y afirma que es necesario incautar las propiedades del exfuncionario, pues “lo que más le afecta a estos delincuentes de cuello blanco es perder sus bienes que obtuvieron con sus delitos y la fiscalía no quiere tocarlos ni con el pétalo de una rosa”.

Claro que la FGR puede saber y lo puede indagar, la gran pregunta es quién lo protege en la FGR que le sigue protegiendo sus bienes. De nada sirve que Santiago Nieto haya congelado sus cuentas, si este tiene para pagar los abogados, mantener a sus mujeres y a sus más de seis o siete hijos que tiene”, Anabel Hernández García. Periodista y escritora

Él es Luis Cárdenas Palomino, el exfuncionario público acusado de corrupción y tortura

Luis Cárdenas Palomino, nació en la Ciudad de México un 25 de abril de 1969, es un exfuncionario público y antiguo colaborador de la Secretaría de Seguridad Pública federal de México. Fue un alto funcionario público en tareas de seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y colaborador cercano de Genaro García Luna quien hoy se encuentra preso en Estados Unidos.

