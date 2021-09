Distrito 018 crearía un conflicto entre la etnia Yaqui y productores del sur de Sonora; autoridades prometen agua inexistente

Ciudad Obregón, Sonora.- Una nueva disputa por el agua pudo haber comenzado, debido a que el decreto del presidente de la República de aumentar la dotación de agua del Distrito de Riego 018 que busca irrigar terrenos de los ocho pueblos Yaquis de 250 millones de metros cúbicos a 673 millones va restar 423 millones en cada ciclo agrícola a partir del 2023.

El pasado mes, la tribu Yaqui hizo historia al ser la primera comunidad indígena que tendrá facultades para administrar y operar un distrito de riego de manera sustentable, a través de un organismo que estará regido por sus propias formas de organización comunitaria, conformado por representantes de los pueblos.

El distrito de riego estará integrado por los ocho pueblos Yaquis (Vícam, Pótam, Tórim, Ráhum, Huírivis, Belem, Bácum y Cócorit); se abastecerá de la presa Álvaro Obregón (Oviachic), tendrá una superficie total de 126 mil 259 hectáreas ubicadas en el margen derecho e izquierdo del río Yaqui y contará con capacidad inicial de 673 millones de metros cúbicos, que permitirán regar una superficie potencial de 61 mil 223 hectáreas de cultivos.

Sin embargo, esta situación alteró a los usuarios de riego del Río Yaqui, pues al ser la misma agua que se capta en la cuenca a través de las presas Plutarco Elías Calles, el ‘Novillo’ y Álvaro Obregón, el abastecimiento se verá en peligro para ambas partes, situación que se quiere evitar.

De acuerdo con el Distrito de Riego del Río Yaqui 041, se podría iniciar el ciclo agrícola del primero de octubre 2021-2022 de los más bajos de los últimos años, señalando que al día primero de septiembre se tenía un volumen de agua de tres mil 185.9 millones de metros cúbicos dentro de las presas, los cuales no se veían desde el ciclo agrícola 2001-2002, cuando fue la sequía en el Valle del Yaqui.

Durante el mes pasado, la Conagua también determinó la “limitación temporal” del derecho al líquido a usuarios de la cuenca del Río Yaqui, ante el inicio de la emergencia por sequía en diversas zonas del país. Una decisión que, si bien afecta a la producción, los usuarios aceptaron.

La Conagua señaló que, ante ello, los titulares de las concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales deberán implementar las medidas preventivas y de mitigación de la sequía previstas en el Programa del Consejo de Cuenca.

Por eso, ahora ven con incertidumbre que se aumente la dotación de agua para el Distrito 018, cuando fue la misma Comisión la que ha declarado que hay que disminuir el agua para la producción agrícola.

Al respecto, Eduardo Flores Moreno, presidente del módulo 4P8 del Distrito 041 Río Yaqui, reclamo al subdirector de infraestructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Aarón Mastache, por la injusticia que comete al Gobierno Federal en el ‘Plan de Justicia Yaqui’, dotarlos de más agua dentro de un distrito de riego ya existente como es el 018.

Señala que no se puede dar algo que no se tiene, después de escuchar declaraciones por parte del Gobierno que de alguna forma lo van a hacer.

No señores, hay que respetar las leyes, sino díganme para qué están las concesiones, esto se hace mañosamente para que el popote del acueducto independencia siga sacando agua, en tiempos de sequía y que dijeron que no iba a haber sequía, ya no alcanzó el agua".