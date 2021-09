Cajeme: IMSS le niega vacunación Covid-19 a 5 menores amparados por la autoridad judicial

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado lunes se negara la vacuna Covid-19 a un joven de 16 años, quien acudió al centro de vacunación, con un amparo legal para que se le suministrara el biológico, este martes, personal médico de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Bienestar, volvieron a negar la aplicación al menor y 4 jóvenes más.

Los menores acudieron al macrocentro ubicado en el Nuevo Estadio de los Yaquis, de los 5 que acudieron 3 de ellos son mayores de 16 años, mismos que tras la valoración del personal médico fueron calificados como aptos, pero se les negó el biológico como a sus otros dos compañeros.

Areli Sánchez Verduzco, encargada de vacunación por parte del IMSS, argumentó que debido a que no existe una indicación de vacunar a los menores de 18 años, ningún trabajador de salud aplicará la vacuna a los menores. “Nosotros no nos vamos a hacer responsables por cualquier cosa que les pueda pasar a los niños, ninguno de mis compañeros va a vacunar a quienes sean menores de edad, porque no les corresponde, y aunque estuvieran en el rango de edad, son primeras dosis y se está aplicando refuerzo”.

Por su parte Jesús Félix, padre de uno de los menores, detalló que cuando se le negó la vacuna el día lunes, le informaron que se iba a revisar si su hijo era apto, por lo que confiaba en que este martes, si pudiera recibir el biológico, y que pese a que los jóvenes mayores de 16 en su valoración se les calificó de aptos, el personal médico se negó a vacunarlos.

Óscar González, abogado de menores, dijo que ante esta segunda negativa, los funcionarios involucrados caen en desacato, por lo cual se presentará una demanda ante los juzgados 7mo y décimo primero de distrito, en contra del delegado de Bienestar, la encargada de vacunación y a la médico que realizó las valoraciones, a fin de que se les finquen responsabilidades, solicitando al Ministerio Público que actué por desacato, argumentando que el perjurio legal no es en contra de los menores sino contra la autoridad judicial.

