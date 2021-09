Docentes de Escuelas Normales se manifiestan en Cajeme; exigen respuesta al proyecto de reclasificación

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de hoy personal docente de la Escuela Normal Estatal de Especializaciones del Estado de Sonora se manifestó en la comisaría de Providencia, asegurando que a casi dos años desde que se negoció el Proyecto de Reclasificación del Personal Docente de las Escuelas Normales de esta entidad federativa, no hay una respuesta por parte de las autoridades correspondientes.

Los inconformes aseguraron que debido a esta situación se frenaron labores a nivel estatal en la Escuela Normal, Escuela Normal de Educación Física y Escuela Normal de Especialidades, desde el pasado lunes 6 de septiembre, acción con la que se busca una respuesta inmediata.

El representante sindical de la Sección 54 en la Escuela Normal Estatal de Especializaciones, Sergio Arturo Navarro, explicó que dicho proyecto integrador ya ha sido observado y gestionado, sin que haya una respuesta al momento.

Agregó que el freno de labores no se hace con la intención de perjudicar a los alumnos, pues dijo que es la única opción que les dejaron las autoridades, al no escucharlos como se debe.

Se están afectando nuestro derechos laborales, nosotros solo luchamos por una mejor calidad de vida para los docentes y una mejor calidad de educación, hay gente que lleva siete años aquí y no se les han incrementado las horas. Vamos a seguir firmes hasta que se solucione esta situación. Son 43 docentes los que se encuentran dentro de este proyecto, mismo que no ha sido aprobado por la Secretaría de Educación y Cultura desde el año 2020”, explicó.

Cabe señalar que de forma paralela a esta manifestación, docentes de las Escuelas Normales tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en Hermosillo el día de hoy, exigiendo una respuesta pronta al proyecto ya mencionado, afirmando que este se encuentra “truncado”.

Por otra parte, otro grupo de docentes jubilados se presentó esta misma tarde a las oficinas de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ubicado en Casa Blanca, Ciudad Obregón. Ahí, dieron a conocer su inconformidad por no recibir el pago de sus pensiones como está calendarizado.

Teresita de Jesús, una de las afectadas, dijo que ya es el tercer mes en el que no se cumple con sus pagos en tiempo y forma.

Nos dijeron que esto se debe a que no hay recursos en el Fondo de Pensiones, pero este no debe de ser tocado y aun así todos los gobernadores de Sonora han usado este fondo como una caja chica a través de las administraciones. No hay respuesta por parte de la gobernadora de Sonora y no tenemos certeza siquiera de que en los próximos meses se nos pague como es debido, están faltando a su compromiso las autoridades”, aseguró.