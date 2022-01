Inmuebles emblemáticos de Navojoa están bajo completa irregularidad

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Durante décadas, las administraciones de la Perla del Mayo han tomado posesión de los principales sitios emblemáticos de la ciudad, sin contar con las escrituras que avalen su título de propiedad, por lo que uno de los principales retos para este año, será tratar de regularizarlos legalmente.

Según las autoridades municipales, los inmuebles que buscan regularizar son, la Plaza Pública 5 de Mayo, el Mercado Municipal ‘Manuel Ávila Camacho’, así como lotes de la Unidad Deportiva ‘Faustino Félix Serna’ e incluso el mismo Palacio Municipal.

INMUEBLES

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Navojoa no cuenta documentos oficiales que avalen la propiedad de los inmuebles, por lo que al no contar con escrituras, cada administración, incluida la actual, actúa por fuera de la legalidad al no cumplir sus compromisos prediales con el Gobierno del Estado.

Cabildo, aprobó al presidente municipal, firmar un convenio de colaboración con Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), para poder regularizar legalmente los inmuebles mencionados anteriormente, sin embargo, hasta el momento, la Comisión de Gobernación no ha analizado la propuesta, afirmó Rafael Rodríguez Sánchez, presidente de la Comisión.

¿FUERA DE LA LEY?

Según la Sindicatura Municipal, los inmuebles ya son propiedad del Municipio por cuestión de posesión, pero deberán reafirmarlo legalmente.

Tenemos que empezar con el ejemplo, para que los ciudadanos también empiecen a regirse bajo la cultura de la legalidad”, aseguró Griselda Soto Almada, síndica procuradora.

SIN RESERVA TERRITORIAL

Para Sindicatura Municipal, el convenio del Ayuntamiento de Navojoa con el Insus, pudiera apoyar a resolver su problema sobre la falta de reserva territorial, lo cual ha causado un rezago tanto en los panteones municipales, como en los asentamientos humanos.

El convenio nos facilitará gestionar más reservas territoriales ante el Gobierno Federal y Estatal, para evitar invasiones y ofrecer mejores servicios para vivir", puntualizó Soto Almada.

