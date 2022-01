Yaquis acusan "mano negra" en nombramientos de gobernadores de los distintos pueblos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Integrantes de la Etnia afirmaron que hubo “mano negra y compra de conciencias” con la intervención del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la designación de los gobernadores de los diferentes pueblos indígenas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Los nombramientos fueron el pasado 5 de enero, siendo reelegidos los gobernadores de algunos pueblos, como el caso de Loma de Guamúchil, Vícam y Loma de Bácum, lo que ha sido señalado por miembros de la tribu, quienes afirman que no se tomó en cuenta a la Tropa Yoreme.

Así lo confirmó César Tortola, integrante de Loma de Guamúchil. “En los pueblos no se llevaron a cabo formalmente las designaciones, como lo indican nuestros usos y costumbres. Un gobernador no debe de repetir, solo cuando la Tropa Yoreme lo permita y ahora esto no está sucediendo, no la tomaron en cuenta”, dijo. Por su parte, Fernando Jiménez, integrante de la tropa de Vícam, señaló que miembros de la etnia están siendo blancos de intimidaciones por parte del INPI.

AGREDEN A SECRETARIO

Cabe señalar que luego de las declaraciones de los integrantes de la Etnia Yaqui, se reportó que Pedro Maldonado Martínez, secretario del pueblo de Huirivis, fue agredido por sujetos armados, permaneciendo este de momento en la Guardia Tradicional de Pótam, con distintas heridas en su cuerpo.

Tras la agresión al secretario, miembros de la etnia hacen responsables a funcionarios federales de su seguridad.

Fuente: Staff