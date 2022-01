Depresión: Un mal silencioso que acaba con la vida de los sonorenses

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Así como Carlos, se estima que al menos tres de cada 10 integrantes de un hogar en Sonora, han experimentado un cuadro de depresión durante alguna etapa de su vida, debido a problemas de salud, crisis económica o presiones sociales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las cifras de la Enbiare (Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado) del Inegi, al menos cuatro de cada 10 adultos en Sonora ha presentado síntomas de ansiedad, lo cual en muchas ocasiones, termina en un intento de suicidio.

UN INFIERNO

Ante la falta de atención familiar, Carlos presentó un cuadro de depresión, por ello, comenzó a consumir alcohol, para tratar de mostrarse como alguien con una personalidad más interesante con sus amigos, sin imaginar el caos que vendría tiempo después.

“A mis 30 años, mi deterioro físico y emocional fue tal, que estuve en situación de calle, definitivamente no me gustaba en quien me había convertido y la única solución la encontraba drogándome, pensé en rehabilitarme para pegar los pedazos rotos de mi vida, pero nuevamente caí al fondo e intenté quitarme la vida, pero afortunadamente mi familia llegó a tiempo”, afirmó.

PRINCIPAL FACTOR DE ADICCIONES

Según Narconon Sonora, la baja autoestima puede llegar a ser el principal factor que provoca el consumo de drogas, debido a que muchas personas encuentran un refugio en los estupefacientes para salir de éste estado de ánimo, volviéndose adictas.

“En los últimos 18 meses, recibimos a 108 personas, quienes al ser entrevistados en su llegada, el 85 por ciento ha manifestado problemas emocionales y un funcionamiento social muy deteriorado, el 60 por ciento ha tenido pensamientos suicidas y el 45 por ciento lo ha intentado al menos una vez”, aseguró José Inés Buitimea Yocupicio, director de Narconon Sonora.

Cuando un joven no se siente protegido o valorado por su familia, su actitud cambia radicalmente, lo cual puede afectar en su desarrollo social y personal.

“Es muy importante el acercamiento con su familia, los padres deben incluir a los pequeños en las actividades familiares, además de tratar de conocer sus pasatiempos y amistades, sin asfixiarlos, pero que estén pendientes de su entorno para evitar que se sientan solos”, indicó José Miguel Villalobos Ortiz, coordinador de Prevención del Delito en Navojoa.

PROVOCA PENSAMIENTOS SUICIDAS

De acuerdo con los registros del C5i, durante el 2021 se contabilizaron alrededor de 204 suicidios en Sonora, lo cual colocó al Estado en cuarto lugar a nivel nacional, con una incidencia de 8.8 por cada 100 mil habitantes.

La Dirección de Salud Mental en Sonora, Cajeme y Navojoa se encuentran dentro de los cinco municipios con mayor incidencia, registrando 30 casos en Ciudad Obregón y 14 en la Perla del Mayo.

Mientras que Etchojoa, ha comenzado a encender las alarmas, debido a que en el 2021, se registraron 25 intentos de suicidio, donde cinco de ellos lograron realizarlo, principalmente jóvenes entre 14 y 30 años, quienes no pudieron superar su crisis económica.