Don Carlos espera un milagro, necesita barandales en su casa para no sufrir un accidente

Ciudad Obregón, Sonora.- El señor Carlos León Cienfuegos es un adulto mayor de 74 años que debe subir varios escalones, que no tienen barandal, para llegar a su casa a diario. El problema, además de su avanzada edad, está en que utiliza una andadera de apoyo para poder caminar, y sus ojos no le permiten ver claramente lo que tiene delante.

Sus piernas enfermas y su visión borrosa convierten a esos escalones en una trampa mortal que debe subir y bajar todos los días, por lo que una gran ayuda para esta persona y su familia sería que le instalarán barandales seguros para minimizar el riesgo de caerse.

Hace unos meses pisé mal, me caí y me quebré esta pierna. Ha sanado un poco pero todavía me es difícil subir y bajar las escaleras, no veo muy bien. Siempre hay riesgo y cuando llueve es peor, no hay de dónde agarrarnos", mencionó.

El señor Carlos vive en una pequeña casa ubicada en la colonia Beltrones, entre bulevar Las Torres y Pingüica, con el número 2568. Ahí ha residido desde hace años junto con su esposa Rosario, también adulta mayor, quien comentó que como él, está lastimada de una de sus piernas. Junto con ellos los acompaña su única hija.

Mencionó que de momento no tiene un sustento económico fijo, además del apoyo que le da el gobierno cada dos meses. "Mi hija nos apoya también, pero no alcanza para los gastos, antes trabajaba en una maquiladora pero en diciembre hubo muchos despidos y todavía no tiene trabajo nuevo".

León Cienfuegos mencionó que entre sus principales necesidades se encuentra la falta de comida: "A veces los vecinos nos apoyan con una despensa, pero siempre es un problema presente por la falta de dinero".

Por si fuera poco, el señor Carlos agregó que ahora pasan por un momento difícil, y es que hace poco, el DIF se llevó a sus tres nietos, por razones difusas. Mencionó que su hija ha intentado buscar la manera de recuperarlos pero le ha sido imposible.

Con un peligro constante de caerse y lastimarse de gravedad, y sin el dinero suficiente para conseguir un barandal que lo protejan a él y a su esposa, continúa viviendo Carlos León, en espera de un milagro: "Con el favor de Dios algo sucederá y la situación va a mejorar".