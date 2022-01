Crucero de la calle Norte y calle Ferrocarril, una continua tortura en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Por años el cruce de la calle Norte y calle Ferrocarril, en la zona norte de la ciudad, ha sido un constante problema, no solo para los residentes de las colonias aledañas, sino para la ciudadanía que transita por el lugar, y es que la falta de mantenimiento ha resultado en llantas ponchadas, autos con daño en carrocería y amortiguadores, así como peatones accidentados.

El problema además de la falta de reparación es que nadie quiere hacerlo, pues al tocar las vías del ferrocarril se convierte en un problema federal, que le tocaría resolver a Ferromex. Y aunque afecte a los ciudadanos el gobierno municipal se respalda de no poder hacer nada por no tener jurisprudencia.

Obra en el olvido

Felipe Carvajal, residente de la colonia Nuevo Cajeme, denunció que, pese a que la calle tiene una gran carga vehicular, al ser uno de los pocos accesos que se tiene para la zona oriente de la ciudad, es una de las más olvidadas por las autoridades.

Añadió que es debido al propio flujo elevado de vehículos en el lugar, que el concreto sobre las vías del tren se ha ido desgastando al grado de crearse hoyos que difícilmente son transitables por todos los vehículos.

Martha Aguilar, comerciante en la zona, compartió que es común que los carros se queden parados por alguna ponchadura, o que al menos se “lleven” un golpe en la carrocería. “Tengo un negocio de frutas, pero creo que debería de poner una vulcanizadora, lo malo es que cuando ocurre algún incidente, se forman largas filas, algunos toman por la Miguel Guerrero (por el lado de la Nuevo Cajeme), que es la más próxima para poder ir a la ciudad”.

Pedro Díaz, vecino de la colonia Cajeme, compartió que aproximadamente hace 3 años, se realizó la reparación de la calle y aunque se entregó la obra, el ayuntamiento había quedado de volver a colocar unas “rampas”, que estaban antes en el lugar, pero ya no regresaron a ponerlas.

Si caminas por las vías, vas a encontrar restos, ya inútiles de estas piezas, no sé cuánto costó la reparación de aquel entonces, pero no sirvió, ya que no se previó que por aquí pasan muchos carros, es molesto caer cada rato en esos baches, por lo que cada cierto tiempo los vecinos colocamos grava, y así hacer una especie de relleno que sirva para no afectar tanto los vehículos”.