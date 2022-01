"No hay pacto de impunidad": Alfonso Durazo reacciona al nombramiento de Claudia Pavlovich

Hermosillo, Sonora.- Tras la ola de reacciones y comentarios que generó el nombramiento de Claudia Pavlovich Arellano como cónsul de México en Barcelona, España, el gobernador Alfonso Durazo dijo que no se deben desestimar las críticas, pero aseguró que no se trata de un pacto de impunidad.

El mandatario afirmó que las investigaciones por posibles actos de corrupción se encuentran en curso por lo que descartó que se esté protegiendo a alguien en particular.

Así como no estoy empujando absolutamente nada, tampoco voy a detener absolutamente nada, estamos en proceso de investigación del llamado cartel inmobiliario, ya hubo un cateo en las oficinas de un notario, estamos revisando el proceso de venta de activos del Gobierno del estado, estamos revisando el proceso de otorgamiento de notarías", dijo.

Durazo Montaño que en las investigaciones que se llevan a cabo actualmente se respetará la presunción de inocencia.

Sí tengo la decisión de no imputar irresponsablemente, de respetar la presunción de inocencia, de no lastimar reputaciones, de no impulsar campañas mediáticas. Las penas que haya que imponer, las denuncias que haya que hacer, que deriven precisamente de la conclusión de las auditorías", dijo.