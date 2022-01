Claudio Cruz, capitán de navío, es nombrado comisario de SSP en Cajeme tras salida de Tarango

Ciudad Obregón, Sonora.- Esta mañana, el capitán de navío Claudio Cruz Hernández fue nombrado nuevo comisario de Seguridad Pública Municipal de Cajeme (SSP), tras la renuncia del ahora excomisario Cándido Tarango Velázquez.

La renuncia de Tarango Velázquez fue aprobada el pasado miércoles por los regidores por unanimidad y el capitán de navío, Cruz Hernández, nuevo titular de la SSP recibió mayoría de votos, con solamente 2 abstenciones.

En la imagen, la toma de protesta de Claudio Cruz Hernández como titular de la SSP en Cajeme.

En la terna que se sometió a votación se propuso a 3 perfiles: el ahora nuevo comisario, Claudio Cruz Hernández; Jesús Alberto Navarro Velarde, suboficial de Seguridad Publica Cajeme, licenciado en Derecho, con maestría en juicios orales y Luis Alberto Ruiz Coronado, licenciado en derecho, quien actualmente labora en el área de asuntos jurídicos en la Secretaría de Educación en Sonora.

Cabe señalar que durante la sesión de Cabildo el regidor, Francisco Mercado, anunció que la propuesta de Claudio Cruz Hernández fue una propuesta hecha por el presidente López Obrador y por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Por su parte, Anabel Acosta, recordó que según los resultados de ENSU correspondientes al último trimestre del 2021 Ciudad Obregón se posicionó la segunda ciudad con mayor percepción de inseguridad.

Por su parte, el regidor, Fernando Salas, se manifestó a favor de Jesús Alberto Velarde.

Ya hubo una experiencia con un capitán, sin personas que llegan pero no conocen a los compañeros, las delegaciones y el municipio y no son de aquí, no ocupamos importar. Hay elementos muy valiosos en Cajeme”, dijo.