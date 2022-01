Lo que debes saber sobre el proceso de regularización de autos 'chocolate' en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para quienes deseen regularizar su vehículo de origen extranjero habrán de pagar 2 mil 500 pesos, aunque sólo podrán hacerlo quienes acrediten la estancia al 19 de octubre de 2021, anunció Omar del Valle Colosio.

En rueda de prensa, el secretario de Hacienda detalló aspectos del proceso de regularización de autos 'chocolate', para lo cual el importador deberá acudir ante una agencia o agente aduanal y necesitará presentar físicamente la unidad ante la autoridad.

En Sonora existen seis aduanas, distribuidas en los municipios de Agua Prieta, Nogales, Sonoyta, Naco, Guaymas y San Luis Río Colorado.

Los autos que podrán ser regularizados son los extranjeros que se encontraban en la entidad sin acreditar la estancia legal al 19 de octubre de 2021. Del Valle Colosio indicó que personas físicas, mayores de edad y residentes de Sonora pueden importar carros.

Añadió que sólo puede importarse un vehículo por persona, el cual debe encontrarse en territorio estatal y que el año o modelo sea 2014 o anterior. El propietario debe ser mayor de edad y comprobar su residencia en Sonora.

La residencia se acredita con la identificación del INE, no está definido si se pedirá un comprobante de domicilio; se espera una publicación de reglas más específicas", dijo el funcionario.

El propietario debe cumplir con el trámite de registro en Repuve y cubrir la cuota de 2 mil 500 pesos, además de manifestar que la unidad no es robada y que no se ha cometido delito alguno con el mismo. Agregó podrán importarse autos de lujo, blindados o deportivos, aunque cumplan con el periodo de ocho años o más.

No podrán importarse autos con reporte de robo, que estén relacionados con algún delito o carpeta de investigación y los que no cumplan con las condiciones físico mecánicas de protección al medio ambiente, aunque aquí no hay verificación vehicular", precisó el secretario sobre el decreto que estará vigente del 19 de enero al 20 de julio.