¿Qué pasará si no regulas tus autos 'chocolate' en la frontera de México? Esto dijo AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En la conferencia de prensa de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la regularización de los autos denominados 'chocolate', los cuales abundan en los frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué pasará si no los registras? Esto dijo AMLO.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la 'mañanera' de este lunes 24 de enero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO celebró que el decreto de regulación de los autos 'chocolate' ya entró en vigor y que ahora lo importante es que los ciudadanos acudan a las instancias correspondientes a realizar los trámites necesarios.

Lo importante es que ya pueden ir a regularizar sus vehículos. Ya los estados ya tienen que establecer el mecanismo y empezar con los trámites; a lo mejor les van a decir de que 'todavía no tienen las placas' o 'que les faltan los formatos', pero ver eso ya significa ayudarnos para que los responsables en los estados se apliquen y lo hagamos los más pronto posible", dijo López Obrador en su 'mañanera'.

No obstante, respecto a la gente que no desee regular sus autos 'chocolate' aún no hay información clara, pues López Obrador dijo que desea "confiar en la responsabilidad del ciudadano" y que la documentación no será obligatoria, hasta ahora.

Desde luego es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. El que no quiera hacerlo, pues no se le va a forzar, 'prohibido prohibir'", dijo el presidente de México.

Por otra parte, sobre las sanciones o qué ocurrirá con estos automotores, el presidente dijo que tanto el secretario de Gobierno (Segob), Adán Augusto López Hernández, como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez dedicarán una conferencia matutina para dar detalles.

Otros puntos que posiblemente se tocarán serán los siguientes.

Qué responsabilidad va a adquirir una persona que regularice su auto 'chocolate'

Qué pasará con los autos que no entren en la regularización

Qué pasará con la gente que no desee regularizar

Qué hará el Gobierno Federal y Estatal para evitar que continúen entrando a México los autos 'chocolate'

Si habrán investigaciones sobre quién introdujo los vehículos a territorio mexicano

Fuente: Conferencia de prensa matutina