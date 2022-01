El club del millón de dólares en el Oomapas de Cajeme; organismo gasta 24 mdp en sueldo de cinco directivos

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Del tercer trimestre de 2018 al cuarto trimestre de 2021, el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) erogó 24 millones 726 mil 272 pesos y 70 centavos (equivalente a más de un millón de dólares) en sueldos brutos en cinco de sus directivos, esto pese a su grave crisis financiera.

Es de dominio público que la nómina representa uno de los mayores egresos de la paramunicipal, por lo que resalta el caso de estos cinco funcionarios con ingresos dorados; basta recordar que en medio de las negociaciones con el Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas Cajeme (Sutoc) a inicios del año, el Ayuntamiento afirmó que se dificulta pagar la nómina.

De acuerdo con el documento de ‘Calendarización Mensual del Gasto Público Municipal’ de 2021, de los 596 millones 093 mil 236 pesos del total de egresos, 210 millones 887 mil 224 pesos fueron a la partida ‘capítulo 1000’, la cual comprende todos los gastos relacionados a nómina, desde el sueldo base hasta apoyo en despensa; de estos, el sueldo base representa una erogación de 80 millones 505 mil 636 pesos. Esto solo por poner un ejemplo de lo costosa que es la nómina.

Directivos con sueldos de ‘oro’

Luego de la negociación que mantuvo el Sutoc con el gobierno municipal, se confirmaron los jugosos sueldos que tienen algunos sindicalizados privilegiados, incluyendo a la líder Silvia Godoy, pero lo cierto es que al personal de confianza no le va nada mal.

Entre estos directivos (y exdirectivos) que ganan o ganaron entre 100 y 400 mil pesos mensuales brutos (antes de impuestos), se encuentran: el director administrativo Guillermo Enrique Patiño Fierro, el director técnico Fructuoso Méndez Valenzuela, los exdirectores generales Roberto Gamboa García y Miguel Ángel Caro Rincón, así como el exdirector comercial Carlos Enrique Moras.

En la imagen de izquierda a derecha: Miguel Ángel Caro Rincón, Roberto Gamboa García y Carlos Enrique Moras.

Los sueldos brutos de estos cinco personajes desde 2018 a 2021 suman 24 millones 726 mil 272 pesos, un promedio de 4.94 millones de pesos en tres años y medio por cada uno.

Este monto equivale a 220.78 sueldos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (tomando en cuenta que este gana un promedio de 111 mil 990 pesos por mes). Esos 24 millones también equivalen a 143 mil 033 salarios mínimos, lo que ganan no pocos trabajadores del Organismo y del propio Ayuntamiento.

De hecho, con esos 24 millones de pesos se pueden rentar 8 máquinas Aquatech, las cuales sirven para la reparación de drenajes colapsados, que representan una de las mayores problemáticas que afecta diariamente a los cajemenses. O incluso, con dicho monto, el organismo podría saldar algunas de sus deudas con sus proveedores principales, por ejemplo como el Distrito de Riego, a quien debe 7 millones 142 mil 694 pesos y 55 centavos, de acuerdo a su Cuenta Pública del tercer trimestre de 2021.

Las nóminas y las irregularidades

Para obtener esta información de remuneraciones brutas (las que paga Oomapasc) y netas (las que recibe el trabajador, una vez descontados los impuestos) se revisó la página de transparencia del organismo, específicamente el Artículo 81 apartado III. Remuneración Bruta y Neta de todos los Servidores Públicos (el cual usted lector puede revisar entrando a la liga: https://drive.google.com/drive/folders/17DvhwEjKMlyH3bIbi9qdau7b6T9zASqY ).

En la imagen se muestra la nómina de Patiño Fierro del tercer trimestre de 2020, solo para mostrar un ejemplo de la alta percepción. Foto: Sitio de Transparencia Oomapasc.

TRIBUNA revisó las nóminas de todos los trimestres disponibles, desde 2018 hasta 2021, y encontró no sólo sueldos que parecen excesivos sino también fluctuantes entre trimestres reportados. Por ejemplo, tomando el caso Guillermo Enrique Patiño Fierro, se reporta que en el primer trimestre de 2019 recibió un sueldo bruto de 141 mil 628 pesos y 40 centavos , luego, para el primer trimestre de 2020, subió a 157 mil 590 y para el primer trimestre de 2021 la cantidad bajó a 54 mil 434 pesos.

No solo en el caso de los otros directivos ocurre lo mismo, sino que la situación es similar a otros puestos, ya sea sindicalizados o personal de confianza.

Aunque se sabe que el sueldo de un trabajador incluye: vales de despensa, compensación del Impuesto sobre el Producto del Trabajo (ISPT), aguinaldo (en el cuarto trimestre), bonos por puntualidad y asistencia, entre otros, no se deja en claro el por qué varía su compensación.

TRIBUNA entrevistó a un exdirector del organismo, quien prefirió mantenerse en el anonimato para evitar represalias, y confirmó que el tema de la nómina representa para el organismo uno de los compromisos más grandes que tiene, agregando que con esos sueldos es básicamente imposible poder salir con números positivos, ya que también existen fuertes deudas con un sinfín de proveedores, principalmente Solaqua, aunado a una pésima recaudación.

Oomapasc da su versión; hay inconsistencias

TRIBUNA cuestionó sobre los sueldos a Luis Miguel Castro Acosta, actual director general del organismo. Se le mostraron personalmente los documentos colocados en la página de transparencia del propio organismo, a lo que Castro Acosta se mostró con sorpresa y desconocimiento desde el primer momento; al revisar los documentos, aseguró no estar enterado de lo presentado.

Castro llamó a David Bazua, quien se presentó como encargado de transparencia, el cual revisó los documentos y se eximió de responsabilidades al asegurar que él solamente sube “lo que Recursos Humanos me pasa”.

Por ello, Castro Acosta decidió llamarle a la responsible de nóminas, una mujer quien no se identificó, pero como respuesta rápida aseguró que lo que queda al trabajador son los sueldos netos y no los brutos… algo por todos conocido pero que no exime las altas erogaciones realizadas en cinco personas, pues al final el organismo paga sueldo e impuestos.

La funcionaria consideró que TRIBUNA estaba “exagerando las cantidades”, ya que según ella, de 2018 al segundo trimestre de 2021, los sueldos reportados son trimestrales, y que será a partir del tercer trimestre de 2021 cuando se reporte el sueldo mensual, esto como una “recomendación de transparencia”.

Es decir, su argumento se centra en que los 157 mil 590 pesos que el documento de transparencia precisa que Patiño Fierro recibió como sueldo bruto no debe multiplicarse por tres, sino dividirse en la misma cantidad, (lo que daría 57 mil 530 pesos al mes) .

Esto llama especialmente la atención porque en ese mismo trimestre hay sueldos que, si son divididos entre tres, no alcanzarían ni el salario mínimo. Al mismo tiempo, cabe aclarar que dependencias federales siguen el mismo modelo de reporte trimestral, al tiempo de que cuando este medio dio a conocer los ingresos de la líder sindical Silvia Godoy, el propio organismo confirmó que el salario de 80 mil pesos promedio sí es mensual.

También, tomando el mismo ejemplo de Patiño Fierro, si se toma de referencia el primer trimestre de 2021 cuando ganó 54 mil 434 pesos, y se divide en tres como asegura la encargada que debe ser, daría un monto neto de 18 mil 144 pesos, una remuneración no congruente para un directivo del organismo. Así como esta inconsistencia, hay otras tantas que ni Castro Acosta, ni Bazua, ni la persona encargada de nóminas pudieron aclarar del todo sin salir de que “TRIBUNA exageraba los números”.

Incluso el encargado de comunicación social de la dependencia Roberto Castañeda dio a entender a TRIBUNA que quizás para tomar como referencia las nóminas pasadas “estaba bien” pero que eso no “ayuda en nada al ejercicio periodístico”.

¿Qué hay del sueldo de Luis Miguel?

El director general mostró una nómina a TRIBUNA donde señala que gana un promedio de 46 mil pesos mensuales netos (después de impuestos). Sin embargo, la nómina del cuarto trimestre de 2021, la que ya debería de reportar la percepción por mes, reporta que Castro Acosta percibió 82 mil 801 pesos netos.