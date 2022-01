Restauranteros de Cajeme se pronuncian contra reducción de aforos por Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el Gabinete Covid Municipal informó las medidas de prevención a implementarse por el retroceso en el semáforo epidemiológico a riesgo alto en el municipio de Cajeme, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) mostró su inconformidad con la reducción de aforo en los establecimientos.

Lo anterior fue denunciado por Esteban Brajcich Roki, vicepresidente del organismo, quien opinó que para la toma de estas decisiones se debería escuchar a los representantes de los distintos giros empresariales.

No consideramos justo que unilateralmente el municipio esté tomando las decisiones sin tomar en cuenta nuestras opiniones y contribuciones al municipio, sabemos que, en los verdaderos focos rojos, no se cumplen los protocolos, como es el caso del transporte público, en nuestros negocios cumplimos con los protocolos solicitados he incluso implementamos más", declaró.