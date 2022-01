Sonora registra reducción en casos activos y muertes por Covid-19, reporta Secretaría de Salud

Hermosillo, Sonora.- Durante las últimas semanas Sonora presentó una disminución en los casos activos y fallecimientos por Covid-19, pero eso no significa el fin de la cuarta ola, aseguró la subsecretaria de Salud.

Gabriela Nucamendi Cervantes detalló que el estado presentó un descenso de casos activos del 2.3 por ciento y de defunciones en 7.4 por ciento, tomando en cuenta datos de la semana pasada, con la semana anterior a esa.

Con esto podemos resaltar que tenemos una desaceleración en el número de casos activos, lo que no significa que ya no haya casos, o que no vayamos a la alza, sólo que la transmisión de contagios es un poco más lenta a la que teníamos en semanas previas", agregó.