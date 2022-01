Lucha de poder mantiene en conflicto a miembros del Ayuntamiento de Navojoa

Navojoa, Sonora.- ¿Qué pasa en Navojoa? Ha sido la pregunta más escuchada durante los últimos días, luego de manifestaciones, señalamientos y renuncias de funcionarios, sin embargo, autoridades se niegan a brindar alguna explicación.

En menos de cuatro meses, se ha registrado la salida de cuatro funcionarios de primer nivel, por motivos personales, mientras que hasta el momento no se ha definido la continuidad de la secretaria de Programación del Gasto.

¿CREDIBILIDAD A LA BAJA?

Aureliano Rincón Candelas, analista político, puntualizó que desde 1991, la alcaldía de Navojoa no era presidida por un perfil empresarial, desde la Administración de Ángel Bours Urrea, por lo que las expectativas sobre el Gobierno de Mario Martínez Bojórquez era la de una administración ordenada y estable, sin embargo, a menos de cuatro meses, su credibilidad disminuyó.

CIUDADANÍA LA MÁS AFECTADA

El cambio de funcionarios por nuevos perfiles ‘ciudadanos’ ajenos a la política, representa un retraso para la ciudadanía, debido a que su inexperiencia no abona a la solución de los problemas en servicios públicos de la ciudad.

Les pagamos por aprender, por lo obviamente el desempeño no es el óptimo, mientras que la situación por la que atraviesa la ciudad no está para ello; Navojoa no necesita aprendices, ya que no sólo se ocupan capacidades administrativas y técnicas, sino también un sentido político y social para hacer las cosas", señaló Rincón Candelas.